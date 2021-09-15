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كشوف طبية وعلاج مجاني لأهالي قرية أبوخلقة بالمنيا

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كشوف طبية وعلاج مجاني لأهالي قرية أبوخلقة بالمنيا كشوف طبية وعلاج مجاني لأهالي قرية أبوخلقة بالمنيا

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نفذت مديرية الصحة بالمنيا، قافلة طبية بقرية أبوخلقه، التابعة للوحدة المحلية، لنزلة البدرمان، بمركز ديرمواس، يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.


أوضح الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المديرية نظمت القافلة، خلال يومي 13 و14 سبتمبر الجاري، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، في عدد من التخصصات منها، (جراحة عامة، واسنان، باطنة، وقلب، وجلدية، وتنظيم أسرة، ونساء، وأطفال، وصدر)، حيث تم صرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.

المصرى اليوم

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