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«المحامين» تعلن انطلاق أول محاضرات معهد محاماة شمال القاهرة برعاية «عطية»

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«المحامين» تعلن انطلاق أول محاضرات معهد محاماة شمال القاهرة برعاية «عطية» «المحامين» تعلن انطلاق أول محاضرات معهد محاماة شمال القاهرة برعاية «عطية»

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أعلنت نقابة المحامين، عن انطلاق أولى محاضرات معهد محاماة شمال الدقهلية، تحت رعاية رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وبإشراف مجلس النقابة الفرعي برئاسة محمد الصياد، نقيب محامين شمال الدقهلية.

وقال «الصياد»، في تصريحات صحفية، إن معهد المحاماة لابد أن يواكب التطور التكنولوجي، مشيرًا إلى أن المعهد هذا العام سيكون مقسم إلى ثلاثة أقسام، منهما جانب أول علمي قانوني، وآخر عملي، وأخير متعلق بالسلوكيات.

فيما أكد أحمد فتحي العزب، وكيل الفرعية، أنه وفقا لتعليمات نقيب الفرعية محمد الصياد، لأعضاء المجلس، بضرورة انتقاء أفضل المحاضرين، وذلك من أجل تحقيق أعلى استفادة للزملاء من محامين الجدول العام، منوها إلى أنه تجهيز قاعة تكون مخصصة لمحاضرات المعهد.

وفي ذات السياق تواصل أحمد منصور، عضو الفرعية، مع الدكتور محمد قياسه، المحامي بالنقض، والحاصل على جائزة الدولة عن مؤلفه الأخير، ليكون محاضرا في أولى محاضرات المعهد.

المصرى اليوم

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