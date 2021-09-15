أخبار عاجلة

المشير طنطاوي .. بطل حرب تحرير الكويت -
غلق ورش ومحال تتعدى على الطريق العام في شبرا الخيمة (صور) -
وزير المالية: بدء صرف مرتبات سبتمبر اليوم.. وتحديد مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر -
إحباط محاولة انقلابية في السودان.. ومصدر: اعتقال المتورطين فيها -
قبل مواجهة الليلة.. تاريخ حافل للنادي الأهلي في السوبر المصري -
وزير العدل ينعى المشير طنطاوي: «كان قائدًا حكيمًا وبطلًا مخلصًا لبلده» -
رئيس الوزراء يتابع خطوات مشروع الجينوم البشري المرجعي للمصريين -
مفتي الجمهورية ينعى المشير طنطاوي : قاد سفينة الوطن في وقت المحنة -
نقيب المهندسين ينعي المشير طنطاوي -
«الإنجيلية» تنعى المشير حسين طنطاوى: «قدم نموذجًا حيًّا للقيادة العسكرية المصرية الوطنية المخلصة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

طلب إحاطة بالنواب لإعادة النظر في الخدمة بالمستشفيات الخاصة

Print
طلب إحاطة بالنواب لإعادة النظر في أسعار الخدمة بالمستشفيات الخاصة طلب إحاطة بالنواب لإعادة النظر في الخدمة بالمستشفيات الخاصة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن ارتفاع قيمة الحصول على الخدمة الطبية بالمستشفيات الخاصة خلال الفترة الأخيرة بصورة مبالغ فيها.

وأوضح «محسب»، أن الفترة الأخيرة وبالتحديد منذ جائحة كورونا، شهدت ارتفاع كبير في قيمة الحصول على الخدمة الطبية ببعض المستشفيات الخاصة، حتى إن هذا الأمر أصبح يشكل عبء كبير على العديد من الأسر المصرية، مما يستوجب ضرورة تفعيل دور إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، ووضع تسعيرة استرشادية تراعي فيها جميع الأطراف، بداية من تحقيق هامش ربح مناسب لأصحاب المستشفيات وفي نفس الوقت الظروف الاقتصادية للمواطنين.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن التكاتف من قبل الجميع مطلوب خلال هذه الفترة، خاصة وأن الجميع يعلم أن أصحاب المستشفيات عليهم دور كبير في تقديم الخدمة الصحية وفي نفس الوقت لا يريد أحد أن يتعرض أحدهم للخسارة، ولكن لابد أن تكون العلاقة قائمة على مبدأ لا ضرر ولا ضرار، من خلال تحقيق التوازن بين مقدمى الخدمة والحاصلين عليها في نفس الوقت.

ولفت «محسب»، إلى أن المنظومة الصحية تحظى باهتمام كبير خلال الفترة الأخيرة، ومنذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكم وهناك طفرة غير مسبوقة بالقطاع، بداية من الاعتمادات المالية في الموازنة العامة والحصول على النسب الدستورية المقررة، والاهتمام بالبنية التحتية للمستشفيات وإطلاق العديد من المبادرات أبرزها حملة 100 مليون صحة التي تعد ترجمة لاهتمام الدولة بالقطاع الطبى، ومن ثم جاء قانون التأمين الصحى الشامل الذي يتم تطبيقه تدريجيا في عدد من المحافظات، كل هذه الإجراءات تؤكد الاهتمام بالمنظومة من قبل القيادة السياسية، ومن ثم يجب على أصحاب المستشفيات الخاصة أن يكون لهم دور في هذا الصدد، وعدم المغالاة في تحديد قيمة الحصول على الخدمة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
انخفاض جديد .. تعرف على أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021

انخفاض جديد .. تعرف على أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021

واصلت التراجع .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الاثنين 20 سبتمبر 2021

واصلت التراجع .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الاثنين 20 سبتمبر 2021

أسعار الذهب في الكويت صباح اليوم الإثنين 20 سبتمبر 2021

أسعار الذهب في الكويت صباح اليوم الإثنين 20 سبتمبر 2021

أسعار الذهب في الأردن اليوم الاثنين 20 سبتمبر 2021

أسعار الذهب في الأردن اليوم الاثنين 20 سبتمبر 2021