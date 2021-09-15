إزالة 117 حالة تعد بالبناء والزراعة على أملاك الدولة بالمنيا

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أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، استمرار الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، في تنفيذ الموجة 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

أوضح المحافظ، أن جهود مراكز ومدن المحافظة خلال اليوم الثاني لتنفيذ الموجة 18، أسفرت عن إزالة، 117 حالة تعدي بالبناء والزراعة على أملاك الدولة بمراكز المحافظة، منها، 113 قرار إزالة تعدي بالبناء على أملاك الدولة بإجمالي مساحة 5982 متر، و4 قرارات إزالة تعدي بالزراعة على أملاك الدولة، بإجمالي مساحة، 14 فدان، و3 قيراط.

وأشار المحافظ، أن هناك تنسيق مستمر بين جميع الأجهزة التنفيذية من جهات ولاية ووحدات محلية، ومديرية الأمن، وكل الجهات المعنية، وذلك على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة مع جميع الوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بجميع مراكز المحافظة.

