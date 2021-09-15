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قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن توقيت زيارة عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي والمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية إلى مصر ولقائهما الرئيس عبدالفتاح السيسي له دلالته لا سيما مع اقتراب الانتخابات الليبية في 24 ديسمبر المقبل.

وأوضح فهمي خلال استضافته مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود مقدمة برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أن القاهرة خطابها السياسي وموقفها الرسمي مع إجراء الانتخابات والانتقال من المرحلة الانتقالية إلى مرحلة دائمة، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي وجه رسالة للقائدين الليبيين بأنه لا بد من تجاوز الخلافات.

وأضاف أن الخلافات الليبية حاليا حول ضرورة خروج المرتزقة من ليبيا واستكمال استحقاقات المرحلة الانتقالية التي تتطلب تنازلات من قبل الأطراف، مؤكدا أن موقف مصر مع إجراء الانتخابات لكي لا يستمر الانقسام بين الشرق والغرب الليبي.

وأشار إلى أن مصر تدعم المشير حفتر في تشكيل جيش ليبي وطني ليس فصائلي أو يضم عناصر إرهابية بما يتماشى مع المصالح الإقليمية للقاهرة.