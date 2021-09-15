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أكد السفير الدومينيكاني بالقاهرة دكتور مانويل موراليس لاما أن مصر قدمت أيضًا مساهمة ملحوظة وذلك في إطار الجهود المبذولة لتطوير آليات حقوق الإنسان الإقليمية داخل الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية.

و كان لسفير جمهورية الدومينيكان لدى جمهورية مصر العربية، د/ مانويل موراليس لاما، شرف حضور إطلاق استراتيجية النظام الوطني لحقوق الإنسان في مصر، والتي أقيمت في فندق سانت ريجيس الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، امتثالًا لواجباته أمام الدولة المضيفة له.

وخلال الحدث حصل جميع المشاركين على كتيّب باللغتين العربية والإنجليزية، حيث تم توفير كافة المعلومات الخاصة بالحدث وذلك عقب أن صرّح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بكافة المعلومات اللازمة حول أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان في مصر.

بدأ الحدث بكلمة افتتاحية لوزير الخارجية المصرية وقبل الكلمة الرئيسية للحدث، انعقدت لجنة خبراء تلتها كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي انتهت بالنشيد الوطني المصري.

قامت جمهورية مصر العربية بسنّ قوانين جديدة وأنشأت جهازًا حكوميًا مشتركًا بين الوزارات لتخطيط وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، يتمثل في اللجنة الدائمة العليا لحماية حقوق الإنسان في مصر والتي يترأسها وزير الخارجية سامح شكري. ومن المعروف أن مصر كانت ولا زالت ذات دور حيوي للغاية في قضايا حماية حقوق الإنسان على الساحة الدولية.

انتهى الحدث بإجراء مشاورات وطنية رئيسية، والتي وردت في وثيقة رسمية متاحة على الموقع الإلكتروني: www.sschr.gov.eg وتم تصميمها كعنصر رئيسي لتعزيز تنفيذ «استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030».