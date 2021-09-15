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طبيب ليفربول يكشف تفاصيل لحظات الرعب بعد إصابة هارفي إيليوت

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طبيب ليفربول يكشف تفاصيل لحظات الرعب بعد إصابة هارفي إيليوت طبيب ليفربول يكشف تفاصيل لحظات الرعب بعد إصابة هارفي إيليوت

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أعلن ليفربول، أن لاعب الوسط هارفي إيليوت خضع لجراحة ناجحة، بعد إصابة خطيرة في الكاحل خلال الفوز 3-صفر على ليدز يونايتد، مطلع الأسبوع الجاري، وربما يعود إلى الملاعب هذا الموسم.

وتعرض إيليوت (18 عاما) لخلع في الكاحل، بعد تدخل عنيف من باسكال سترويك مدافع ليدز، وخرج من الملعب محمولا على محفة، قبل نقله بعد ذلك إلى المستشفى.

وقال جيم موكسون طبيب ليفربول في بيان «نجحنا في التعامل مع الخلع بشكل فوري داخل الملعب، وخضع هارفي لجراحة بعد حدوث قطع للأربطة في الواقعة، سارت الجراحة بنجاح لذا ستبدأ رحلة عودته الآن.

وأضاف «لن نضع ضغطا عليه عن طريق تحديد جدول زمني للعودة، لكن نستطيع القول بثقة إننا نتوقع أن يشارك مرة أخرى في وقت لاحق من الموسم بعد تنفيذ برنامج التعافي.

وتعرض سترويك للطرد بشكل مباشر، لكنه تقدم بالاعتذار بعد ذلك عبر إنستجرام، وقال إن ما حدث هو شيء «لا يريده لأي شخص»، ورد إيليوت وقال إن التدخل كان غريبا ولا يستحق بطاقة حمراء.

وأكد إيليوت «سأعود قويا بنسبة 100% شكرا على كل الدعم».

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