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التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام ميلان بدورى أبطال أوروبا

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التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام ميلان بدورى أبطال أوروبا التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام ميلان بدورى أبطال أوروبا

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يدخل فريق ليفربول الإنجليزى مواجهة قوية أمام نظيره ميلان، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب آنفيلد، في مواجهة بذكريات نهائيي 2005 و2007، وذلك في الجولة الأولى لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وعاد ميلان للمشاركة في دوري الأبطال بعد غياب دام 7 سنوات، ووقع في مجموعة قوية تضم ليفربول وأتلتيكو مدريد وبورتو، وكشف موقع «هوسكور«المتخصص في الأرقام والإحصائيات، عن التشكيلة المتوقعة لكل فريق في مباراة اليوم.


ويقود هجوم ليفربول الثلاثي المعتاد مؤخرًا، ساديو ماني وديوجو جوتا ومحمد صلاح، بينما يتولى قيادة هجوم ميلان أوليفييه جيرو، في ظل إصابة السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.

وفيما يلي تشكيل ليفربول:

«أليسون- روبرتسون- فان دايك- ماتيب- أرنولد- فابينيو- هيندرسون- ألكانتارا- ماني- جوتا- صلاح».

وجاء تشكيل ميلان كالآتي:

«ماينان- هيرنانديز- رومانيولي- توموري- كالابريا- كيسي- تونالي- لياو- دياز- ساليميكرز- جيرو».

المصرى اليوم

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