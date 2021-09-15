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ماذا يعنى إصدار تقرير التنمية البشرية 2021؟.. أستاذ يجيب..

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ماذا يعنى إصدار تقرير التنمية البشرية 2021؟.. أستاذ اقتصاد يجيب.. فيديو ماذا يعنى إصدار تقرير التنمية البشرية 2021؟.. أستاذ يجيب..

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قال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية يعطي ثقة كبيرة سواء للشأن الداخلي في أو على المستوى الدولي.

وأوضح الإدريسي خلال استضافته مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود مقدمة برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أن التقرير يرصد كافة البيانات والمعلومات بمنتهى الدقة مع توفير المصداقية والشفافية للجميع سواء في الداخل أو الخارج، مضيفا أن التقرير يُمكن صناع القرار في مصر من الإلمام بكل البيانات والمعلومات بسهولة.

وأشار إلى أن التقرير أيضا يعطي المجتمع الدولي معرفة كاملة بالتحسن الملحوظ في الشأن الاقتصادي والاجتماعي والجهود التنموية التي بذلتها الدولة وتستمر فيها.

المصرى اليوم

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