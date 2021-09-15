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تعرضت مناطق متفرقة من الإسكندرية والساحل الشمالى لهطول أمطار خفيفة وغيوم وتكاثر للسحب الركامية، فجر اليوم الأربعاء، وذلك دون تأثير على حركة المرور أو الملاحة البحرية والصيد.

وتركزت الأمطار بمناطق غرب ووسط من بينها محرم بك وبرج العرب، دون أي تراكم لمياه الأمطار بالشوارع والأنفاق، إذ لم يستدعى الأمر تدخل شركة الصرف الصحي.

ومن جانبه، أكد أحمد بريقع، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، انتظام أعمال الشحن والتفريغ وحركة الشاحنات والسفن دون تأثير للأمطار.

كانت هيئة الأرصاد الجوية توقعت أن يشهد اليوم هطول أمطارًا خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا «الإسكندرية- البحيرة- كفرالشيخ- دمياط – العريش» على فترات متقطعة (40 % تقريبًا).

وبحسب بيان صادر عن الهيئة، تتزايد فرص هطول الأمطار الخفيفة غدا الخميس على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة «30 % تقريبًا».



هطول أمطار خفيفة على مناطق متفرقة في الإسكندرية| صور

هطول أمطار خفيفة على مناطق متفرقة في الإسكندرية| صور

هطول أمطار خفيفة على مناطق متفرقة في الإسكندرية| صور

هطول أمطار خفيفة على مناطق متفرقة في الإسكندرية| صور