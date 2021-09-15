أخبار عاجلة

المشير طنطاوي .. بطل حرب تحرير الكويت -
غلق ورش ومحال تتعدى على الطريق العام في شبرا الخيمة (صور) -
وزير المالية: بدء صرف مرتبات سبتمبر اليوم.. وتحديد مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر -
إحباط محاولة انقلابية في السودان.. ومصدر: اعتقال المتورطين فيها -
قبل مواجهة الليلة.. تاريخ حافل للنادي الأهلي في السوبر المصري -
وزير العدل ينعى المشير طنطاوي: «كان قائدًا حكيمًا وبطلًا مخلصًا لبلده» -
رئيس الوزراء يتابع خطوات مشروع الجينوم البشري المرجعي للمصريين -
مفتي الجمهورية ينعى المشير طنطاوي : قاد سفينة الوطن في وقت المحنة -
نقيب المهندسين ينعي المشير طنطاوي -
«الإنجيلية» تنعى المشير حسين طنطاوى: «قدم نموذجًا حيًّا للقيادة العسكرية المصرية الوطنية المخلصة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

من تنبيهات "الأرصاد".. أمطار بعسير وموج يرتفع في جدة

Print
من تنبيهات "الأرصاد".. أمطار بعسير وموج يرتفع في جدة من تنبيهات "الأرصاد".. أمطار بعسير وموج يرتفع في جدة
رياح نشطة مثيرة للأتربة بالليث ورابغ والمناطق المفتوحة

من تنبيهات

نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوُّن أمطار رعدية على منطقة عسير اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.

كما نبّه المركز من تكوُّن رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة، تشمل تأثيراتها ارتفاعاً للأمواج وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظات: جدة، والليث، ورابغ، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الخامسة من مساء اليوم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الحج": محرّك الحجز المركزي يتكامل تقنياً مع 24 منصة تسويقية عالمية

"الحج": محرّك الحجز المركزي يتكامل تقنياً مع 24 منصة تسويقية عالمية

احتفالًا باليوم الوطني.. التعليم تتوشح بالأخضر وهذه أولى فعالياته

احتفالًا باليوم الوطني.. التعليم تتوشح بالأخضر وهذه أولى فعالياته

كانت قيد التشغيل.. استعادة 13 مركبة مسروقة وضبط 5 جناة متورطين بجدة

كانت قيد التشغيل.. استعادة 13 مركبة مسروقة وضبط 5 جناة متورطين بجدة

كمبيوتر "خارق" يتنبأ بأبطال أقوى بطولات الدوري في أوروبا

كمبيوتر "خارق" يتنبأ بأبطال أقوى بطولات الدوري في أوروبا