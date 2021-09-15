أخبار عاجلة

المشير طنطاوي .. بطل حرب تحرير الكويت -
غلق ورش ومحال تتعدى على الطريق العام في شبرا الخيمة (صور) -
وزير المالية: بدء صرف مرتبات سبتمبر اليوم.. وتحديد مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر -
إحباط محاولة انقلابية في السودان.. ومصدر: اعتقال المتورطين فيها -
قبل مواجهة الليلة.. تاريخ حافل للنادي الأهلي في السوبر المصري -
وزير العدل ينعى المشير طنطاوي: «كان قائدًا حكيمًا وبطلًا مخلصًا لبلده» -
رئيس الوزراء يتابع خطوات مشروع الجينوم البشري المرجعي للمصريين -
مفتي الجمهورية ينعى المشير طنطاوي : قاد سفينة الوطن في وقت المحنة -
نقيب المهندسين ينعي المشير طنطاوي -
«الإنجيلية» تنعى المشير حسين طنطاوى: «قدم نموذجًا حيًّا للقيادة العسكرية المصرية الوطنية المخلصة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الخدمات الطبية بـ"الداخلية" تشارك في فعاليات اليوم العالمي للإسعافات الأولية 2021

Print
الخدمات الطبية بـ"الداخلية" تشارك في فعاليات اليوم العالمي للإسعافات الأولية 2021 الخدمات الطبية بـ"الداخلية" تشارك في فعاليات اليوم العالمي للإسعافات الأولية 2021
من خلال مستشفيات قوى الأمن وعدد من العيادات التخصصية الشاملة

الخدمات الطبية بـ

شاركت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، في فعاليات اليوم العالمي للإسعافات الأولية، الذي يوافق اليوم الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 م، من خلال مستشفيات قوى الأمن وعدد من العيادات التخصصية الشاملة التابعة للخدمات الطبية.

وشملت المشاركة، تقديمَ رسائل توعوية عن أهمية تعلم الإجراءات الصحيحة للإسعافات الأولية، والتي تسهم في إنقاذ حياة المصاب بإذن الله، والمساعدة في الحفاظ على استقرار حالته والحد من المخاطر التي قد تحدث له.

وتَضمّنت مشاركة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، إقامة محاضرات تثقيفية وورش عمل تدريبية عن الإسعافات الأولية، وتوزيع حقائب إسعافية، في إطار تعزيز الشراكة والتعاون مع مختلف القطاعات الأمنية، ورفع مستويات الوعي الصحي والوقاية بين أفراد المجتمع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الحج": محرّك الحجز المركزي يتكامل تقنياً مع 24 منصة تسويقية عالمية

"الحج": محرّك الحجز المركزي يتكامل تقنياً مع 24 منصة تسويقية عالمية

احتفالًا باليوم الوطني.. التعليم تتوشح بالأخضر وهذه أولى فعالياته

احتفالًا باليوم الوطني.. التعليم تتوشح بالأخضر وهذه أولى فعالياته

كانت قيد التشغيل.. استعادة 13 مركبة مسروقة وضبط 5 جناة متورطين بجدة

كانت قيد التشغيل.. استعادة 13 مركبة مسروقة وضبط 5 جناة متورطين بجدة

كمبيوتر "خارق" يتنبأ بأبطال أقوى بطولات الدوري في أوروبا

كمبيوتر "خارق" يتنبأ بأبطال أقوى بطولات الدوري في أوروبا