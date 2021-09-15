خالدة للبترول : تحقيق 4 اكتشافات بترولية باحتياطيات 21 مليون برميل زيت مكافئ

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أكد المهندس طارق الملا وزير البترول و الثروة المعدنية أن العام الماضى شهد قطاع البترول عدة نجاحات في مجالات البحث والاستكشاف والحفر والتنمية رغم التحديات الكبيرة التي فرضتها الجائحة .

وقال الوزير خلال الجمعية العامة لشركة خالدة أنه خلال الفترة القادمة سيتم تنفيذ برامج مكثفة لعمليات البحث والاستكشاف خاصة في منطقة الصحراء الغربية فى ضوء النتائج المتميزة لبرامج المسح السيزمى ، مشدداً على أهمية الاستمرار في تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية ومجهودات الحفاظ على البيئة وضرورة الالتزام بالجداول الزمنية لأنشطة الحفر والبحث والاستكشاف بهدف زيادة الإنتاج في ظل التحسن الملحوظ على المستوى العالمى في مناخ العمل البترولى.

واستعرض المهندس سعيد عبد المنعم رئيس شركة خالدة أهم نتائج الأعمال خلال العام مؤكداً على نجاح الشركة في تحقيق 4 اكتشافات بترولية باجمالى احتياطيات حوالى 21 مليون برميل زيت مكافئ ، وأن اجمالى استثمارات الشركة بلغ 594 مليون دولار وأن متوسط الإنتاج اليومى بلغ حوالى 615 مليون قدم مكعب غاز وحوالى 115 ألف برميل زيت خام ومتكثفات وحوالى ألف برميل بوتاجاز ، وأضاف عبد المنعم أن الشركة قد انتهت من معالجة البيانات لبرنامج المسح السيزمى ثلاثى الأبعاد لمنطقة شوشان على مساحة حوالى 3 آلاف كيلومتر مربع وتم انجاز 70% من برنامج إعادة معالجة البيانات السيزمية لمنطقة تلال خالدة بمساحة حوالى 3700 كيلومتر مربع وأن الشركة قد قامت بعمليات حفر 34 بئراً واستكمال حفر 106 بئر بالإضافة إلى انشاء خطوط أنابيب لنقل الزيت والغاز بإجمالى أطوال 55 كيلومتر وتطوير محطات التسهيلات بكلابشة وجنوب أم بركة بأعلى معايير السلامة وأنه جارى انشاء خطوط أنابيب جديدة بمناطق مينيس وأم بركة وبركات وأتون بإجمالى أطوال 42 كيلومتر.