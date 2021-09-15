صدمة.. ألمانيا خارج جدول سباقات فومولا 1 في 2022

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كشف ستيفانو دومينيكالي، الرئيس التنفيذي لبطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا 1، عن عدم استضافة ألمانيا أحد سباقات البطولة مجددا في 2022، حيث لن يتضمن جدول المنافسات في الموسم المقبل أي سباق على مضمار هوكنهايم أو نوربرجرينج.

من جانبه، قال الإيطالي دومينيكالي في تصريحات لمجلة «شبورت بيلد» الألمانية: «أشعر بأن المنظمين ليس لديهم ثقة تامة بأنفسهم فيما يتعلق بإقامة سباق الجائزة الكبرى».

ويتمثل الحضور الألماني حاليا في منافسات فورمولا 1، في مشاركة فريق مرسيدس، بطل العالم سبع مرات، وكذلك مشاركة السائق سيبستيان فيتل بطل العالم أربع مرات، مع فريق أستون مارتين، وميك شوماخر نجل الأسطورة مايكل شوماخر، مع فريق هاس.

وكان مضمار نوربرجرينج قد استضاف سباق جائزة جيفل الكبرى في العام الماضي في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، بينما أقيمت آخر نسخة من سباق الجائزة الكبرى الألماني، على مضمار هوكنهايم في عام 2019 .

ويتردد المنظمون في الالتزام باستضافة أحد سباقات فورمولا، لأسباب مالية، لكن دومينيكالي بدا رافضا لتلك المخاوف.

يذكر أن دومينيكالي يخطط لإقامة 23 سباقا ضمن بطولة العالم في الموسم المقبل على أن يكون «نحو ثلثهم» في أوروبا وتكون السباقات الأخرى موزعة على باقي أنحاء العالم، وتبدأ البطولة من سباق البحرين كما كان الحال هذا الموسم.