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«الأطباء» تنعى الدكتور أحمد الجارم: رائد طب الأمراض المتوطنة في

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«الأطباء» تنعى الدكتور أحمد الجارم: رائد طب الأمراض المتوطنة في مصر «الأطباء» تنعى الدكتور أحمد الجارم: رائد طب الأمراض المتوطنة في

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نعت النقابة العامة للأطباء، الدكتور أحمد على الجارم، نجل الشاعر على الجارم، مؤكدة أنه صاحب مسيرة علمية حافلة بالعطاء والإنجاز، وأن المتوفي هو رائد الدراسات الطبية، وصحاب البحوث الرائدة في أمراض الجهاز الهضمي.

وقالت النقابة في نعيها الذي نشرته صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي: «فقدت الأسرة الطبية في أحد روادها الكبار في مجال الأمراض الباطنية، وطب المناطق الحارة، الطبيب والحكيم الدكتور أحمد على الجارم، الذي تربى ف بيت شاعر العروبة على الجارم، فجمع بين نبوغه في الطب وبراعة تذوق الشعر واللغة وجمالياتها».

وأضاف النعي: «تقلد الدكتور أحمد الجارم، العديد من المناصب العلمية، فكان عضو مجلس إدارة معهد تيودور بلهارس، بوزارة البحث العلمي، ورئيس شعبة الأمراض المتوطنة، والمعدية بالجمعية الطبية المصرية، وعضو مجلس البحوث الطبية بأكاديمية البحث العلمي، وعضو هيئة المكتب ورئيس لجنة البلهارسيا بالمجلس، وعضو لجنة الأمراض المشتركة، وعضو بأكاديمية نيويورك للعلوم، وعضو مجلس إدارة وحدة أمراض الكبد، ووحدة مناظير الجهاز الهضمي بكلية الطب جامعة القاهرة، ورئيس قسم طب الأمراض المتوطنة بطب القاهرة سابقا».

وتابع: «كما تقلد منصب عضو المجمع اللغوي بالقاهرة منذ عام 2003، وحصل على العديد من الجوائز منها: جائزة الدولة للأبداع العلمي عام 1998، الموازية لجائزة الدولة التقديرية في العلوم الطبية، وجائزة وميدالية «بهرنج – بلهارس» من جمهورية المانيا الاتحادية، ودرع الشرف من النقابة العامة للأطباء 1987، وجائزة الرواد عام 2017، وتم تكريمه في نقابة الأطباء في نفس العام، وله العديد من الكتب والمؤلفات، وأشرف على العشرات من رسائل الماجيستير والدكتوراه».

المصرى اليوم

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