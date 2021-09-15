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20 سبتمبر بدء تلقي طلبات الترشح لانتخابات نادي المنيا

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20 سبتمبر بدء تلقي طلبات الترشح لانتخابات نادي المنيا 20 سبتمبر بدء تلقي طلبات الترشح لانتخابات نادي المنيا

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أعلن مجلس إدارة نادي المنيا الرياضي، عن انعقاد الجمعية العمومية يوم الجمعة 12 نوفمبر القادم، في تمام السابعة مساءً، والتي يتضمن جدول أعمالها، انتخابات مجلس إدارة جديد، على أن يبدأ التسجيل والاقتراع اعتباراً من التاسعة صباحاً، وحتى السابعة مساءً، بمقر النادي.

وتضمنت قرار مجلس الإدارة، فتح باب الترشح يوم الاثنين القادم الموافق 20 سبتمبر ويغلق يوم الأحد الموافق 26 سبتمبر، ويتم تلقي طلبات الترشيح اعتبارا من الساعة العاشرة صباحاً حتى السادسة مساءً.

وتشمل الأوراق المطلوبة للترشح فهي: 2 صورة بطاقة الرقم القومي مع الاطلاع على الأصل، و2 صورة المؤهل الدراسي، و2 صورة الموقف من التجنيد، أصل صحيفة الحالة الجنائية حديث وصورة منه، وأصل التوكيل الموثق من الشهر العقاري في حالة إنابة المرشح لغيره لتقديم الأوراق للترشيح وصورة ضوئية، وصورة من إيصال السداد لآخر عامين.

وجاءت رسوم الترشيح للمناصب كالتالي:

1000 جنيه للمرشح على مقعد رئيس مجلس الإدارة.

1000 جنيه للمرشح على مقعد نائب رئيس مجلس الإدارة .

1000 جنيه للمرشح على مقعد أمين الصندوق .

1000 جنيه للمرشح على مقعد فوق السن، و500 جنيه للمرشح على مقعد تحت السن، على أن يتم سداد تلك الرسوم بخزينة النادي.

المصرى اليوم

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