كيف تجلب الطاقة الإيجابية إلى منزلك؟

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قالت سها عيد، خبيرة علم الطاقة، إن اختيار الأماكن بالفطرة نتيجة الارتياح إليها من عدمه، موضحة أن جلب الطاقة الإيجابية داخل المنزل عن طريق فتح نوافذ لدخول الشمس، والتهوية الجيدة.

وتابعت سها عيد، خلال لقاء مع الإعلامية نهاد سمير ببرنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، أنه من الضروري أيضًا أن تكون الأماكن الشرقية بالمنزل عبارة عن غرفة النوم أو الصالة، بينما من المفضل أن يكون الحمام والمطبخ بالجهات الغربية.

وتابعت أن طاقة المكان عبارة عن مسارات الطاقة الغير مرئية التي تؤثر على نفسية الأسرة وتوجهاتهم وإقدامهم على الحياة، مشيرة إلى أن المشاكل الزوجية أيضًا قد تكون من طاقة المكان، مضيفة «زي ما فيه بيت وشه حلو فيه العكس برضو ودي طاقة المكان».