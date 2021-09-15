مفاجأة في منظومة وتفاصيل التأمين الصحي الشامل..هل سيكون لكل الاعمار؟

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

اكد الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن ما جاء في تقرير الأمم المتحدة عن التنمية البشرية في مصر، فيما يتعلق بالمجالات الصحية، يأتي نتيجة عمل كبير جدًا في مجال الصحة خلال 7 سنوات.

أضاف إسماعيل خلال حواره إلى برنامج «من مصر» الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على قناة «CBC»، أن ما حدث في الصحة المصرية خلال السنوات الماضية لحظة فارقة في تاريخها داخل الدولة، وذلك لأن الرئيس عبدالفتاح السيسي جعل الصحة أولوية في التطوير منذ توليه المسؤولية، موضحًا أنه تم وضع معايير خاصة لاعتماد الجودة للمنشآت الصحية.

كشف أن المستشفيات الخاصة ستنضم إلى منظومة التأمين الصحي الشامل ويوجد 10 جهات منوط بها اعتماد الجودة داخل المنشآت الصحية وفقًا للمعايير الموضوعة، كما أنه لأول مرة في مصر سيكون هناك معايير دولية للمعامل الطبية الخاصة والعامة.

كما شدد على أن ما حدث في مصر هو طفرة كبيرة ليست فقط في الخدمات والعلاج المقدم للموطنين ولكن كذلك في المجال الوقائي والاكتشاف المبكر للأمراض، متابعًا أن المعايير المصرية بنيت على أحدث النظم.

تابع رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أنه تم الحصول على الاعتماد الدولى للمعامل الطبية بنسبة 98%، بعد معايير المستشفيات بنسبة 98% وكذلك الاعتماد الدولي للرعاية الصيحة الأساسية بنسبة 99%، مشددًا على أن التأمين الصحي الشامل لكل المصريين ضد جميع الأمراض في كل الأوقات على مدى الـ24 ساعة.

أوضح إسماعيل أن منظومة التأمين الصحي الشامل تمت بعد دراسة كافة المعايير الدولية، حيث تم إجراء أكثر من 8 أنواع من المعايير لمختلف المنشآت الصحية، أما معايير المستشفيات فهي 284 معيارًا وكل معيار يحتوى على نقط ارتكاز أساسية وصل عددها إلى 1200 محور ارتكاز في مختلف نواحي المستشفي، يجب أن تكون موجودة داخل تلك المستشفيات.