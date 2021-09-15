قوات الدول الشريكة تتدرب على الهبوط السريع أثناء فعاليات النجم الساطع

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت قوات العمليات الخاصة للدول الشريكة في تدريب على الهبوط السريع أثناء تدريبات النجم الساطع المنعقدة حاليا في مصر في الفترة من 2-17ستمبر بقاعدة محمد نجيب بالاسكندرية.

وقالت السفارة الأمريكية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك :«تدربت قوات العمليات الخاصة للدول الشريكة على الهبوط السريع باستخدام الحبل في قرية صغيرة خلال مناورة عسكرية متعددة الأطراف من تدريبات #النجم_الساطع 21 في قاعدة محمد نجيب العسكرية. طريقة الهبوط السريع باستخدام الحبل فعالة في العمليات التي لا تستطيع المروحية الهبوط فيها.

وقد انطلقت فعاليات التدريب المشترك «النجم الساطع 2021» والذى يستمر خلال الفترة من 2 إلى 17 سبتمبر الجارى بقاعدة محمد نجيب العسكرية بنطاق المنطقة الشمالية العسكرية بمشاركة (21) دولة.

وشهدت الأيام الماضية تدفق القوات المشاركة والتحرك إلى مناطق وميادين التدريب التخصصية إستعداداً لبدء فعاليات التدريب .