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فَرّ بشفرة منشار.. يسلّم نفسه للشرطة بعد 30 عامًا على هروبه من السجن

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فَرّ بشفرة منشار.. يسلّم نفسه للشرطة بعد 30 عامًا على هروبه من السجن فَرّ بشفرة منشار.. يسلّم نفسه للشرطة بعد 30 عامًا على هروبه من السجن
عمره حاليًا 64 عامًا.. السلطات الأسترالية كانت قد أدانته بزراعة نبات محظور

فَرّ بشفرة منشار.. يسلّم نفسه للشرطة بعد 30 عامًا على هروبه من السجن

بعد هروبه من سجن أسترالي قبل نحو 30 عامًا، قرر رجل يبلغ من العمر (64 عامًا) تسليم نفسه للشرطة.

وقالت شرطة نيو ساوث ويلز في بيان: إن الرجل هرب من مركز إصلاحي في جرافتون (حوالى 600 كيلومتر شمالي سيدني) خلال الفترة من 31 يوليو إلى أول أغسطس العام 1992، باستخدام "أدوات من بينها شفرة منشار وقواطع".

وأضاف البيان: "في ذلك الوقت لم تنجح الجهود في تحديد مكان الرجل".

ومنذ ذلك الحين، وجّهت إلى الرجل، الذي كان في الخامسة والثلاثين من عمره وقت هروبه من السجن، تهمة الفرار من الاحتجاز القانوني.

ووفق "الألمانية" سلّم نفسه إلى الشرطة في دي واي، بسواحل سيدني الشمالية، يوم الأحد الماضي.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أنه قضى أكثر من عام فقط من مدة حكمه البالغة ثلاثة أعوام ونصف العام عندما هرب. وأدين الرجل في الأصل بتهمتين تتعلقان بزراعة نبات محظور.

وتم رفض الإفراج عنه بكفالة يوم الثلاثاء رسميًّا، وسيمثل أمام المحكمة في 28 سبتمبر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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