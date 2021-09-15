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"الحج": محرّك الحجز المركزي يتكامل تقنياً مع 24 منصة تسويقية عالمية
-
الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 11:07 صباحاً
احتفالًا باليوم الوطني.. التعليم تتوشح بالأخضر وهذه أولى فعالياته
-
الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 11:07 صباحاً
كانت قيد التشغيل.. استعادة 13 مركبة مسروقة وضبط 5 جناة متورطين بجدة
-
الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 11:07 صباحاً
كمبيوتر "خارق" يتنبأ بأبطال أقوى بطولات الدوري في أوروبا
-
الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 11:07 صباحاً
بطل من نوع خاص..المشير طنطاوي واجه شارون فى حرب اكتوبر وأذل قوات العدو وقاد سفينة الوطن بعد يناير
-
الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 11:06 صباحاً
شيخ الأزهر ينعى المشير طنطاوي وزير الدفاع الأسبق
-
الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 11:01 صباحاً
ندوة دينية أون لاين في الشرقية بعنوان «فضل الإصلاح بين الناس وقضاء حوائجهم»
-
الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 11:01 صباحاً
رئيس «النواب» ينعى رحيل «طنطاوي»: كان مصدرا للإلهام والصمود
-
الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 11:01 صباحاً
ضبط 4 طن رنجة فاسد ة بالاسواق
-
الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 11:01 صباحاً
شعراوي: مسابقة لاختيار أفضل وحدة محلية في التخلص الآمن من نواتج الترع والمصارف
-
الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 11:01 صباحاً
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فيديو اليوم السابع
التعليم في رسالة لأولياء الأمور: خصم 10% من مصروفات الطالب "المحول" قبل الدراسة غير قانونى
فيديو
فيديو اليوم السابع
الأربعاء 15 سبتمبر 2021 10:43 صباحاً
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الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 10:38 صباحاً
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