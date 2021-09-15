للمرة الثانية.. «معالجة سرياقوس» تجتاز تجديد شهادة التنمية الفنية المستدامة TSM (صور)

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أعلن المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس اداره شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، حصول محطة معالجه الصرف الصحي بسرياقوس على الشهادة العالمية للإدارة الفنية المستدامة «TSM» للمرة الثانية على التوالي.

جاء ذلك عقب اجتياز المحطة لمتطلبات الحصول على تجديد الشهادة، والتى تضمن استمرار عمل المحطات بأعلى مستويات الأداء والجودة، مشيراً إلى ان هذا الإنجاز يأتي تنفيذًا لخطة عمل الشركة للعام 2020/2021 بقطاع التشغيل والصيانة وأن تلك الشهادة تمنح طبقا للمعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل، والمراقبة وضبط الجودة وتوافر المعايير الخاصة بالصيانة الدورية، وإجراءات السلامة والصحة المهنية، ومعايير الموارد البشرية المتمثلة في مدى تقييم أداء العاملين والاستفادة من تطبيق برنامج الإدارة الفنية المستدامة.

وأوضح، أن محطة سرياقوس تعمل بطاقة إنتاجية ١٠٠٠٠ م٣/يوم، وتخدم المحطة اهالي قرية سرياقوس وحوض النمرس والعزب المجاوره لها، وتم تأمين المحطه بمنظومة الإطفاء الذاتي وجهاز إنذار الكلور وجهاز إنذار الحريق، بالإضافة لجميع مهمات ومعدات السلامة والصحة المهنية ،كما تم تزويد المحطة بكاميرات المراقبة.

وأضاف «مجاهد»، أن الشركة تحرص على تطوير محطاتها وتقديم خدماتها بأفضل جودة، لتواكب التطورات الحديثة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي، لتقديم أفضل الخدمات لمواطنى محافظه القليوبيه.

محطة معالجة سرياقوس تجتاز تجديد شهادة التنمية الفنية المستدامة TSM

محطة معالجة سرياقوس تجتاز تجديد شهادة التنمية الفنية المستدامة TSM

محطة معالجة سرياقوس تجتاز تجديد شهادة التنمية الفنية المستدامة TSM

محطة معالجة سرياقوس تجتاز تجديد شهادة التنمية الفنية المستدامة TSM