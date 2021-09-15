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تداول 37200 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

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تداول 37200 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر تداول 37200 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

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وصول 32 الف طن المونيوم لميناء سفاجا

اعلنت هيئة موانئ البحر الاحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانئ الهيئة (12) سفينة وتم تداول (37200) طن بضائع و(282) شاحنة وشملت حركة الواردات (33400) طن بضائع و(126) شاحنة فيما شملت حركة الصادرات (3800) طن بضائع و(156) شاحنة .

حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة بوسيدون اكسبريس بينما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى V uno وعلى متنها 32 الف طن المونيوم قادمة من استراليا ، Mandarin grace ، امل فيما شهد ميناء نويبع رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى عمان ، سينا ، آيلة ، كما استقبل ميناء بورتوفيق السفينة اكرام .

المصرى اليوم

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