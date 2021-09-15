قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة يناير 2022 (التفاصيل)

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­­­­­­­­­­صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة يناير 2022، والتى سيتم إستقبالهم إعتباراً من يوم السبت الموافق 25/9/2021

وذلك وفقاً للشروط الآتية :-

أولاً: المؤهلات العليا :-

مواليد الفترة من 1/7 حتى 31/12 من جميع السنوات حتى عام 2001 من خريجى جميع الكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة الحاصلين على مؤهلهم الدراسى والمعتمدة نتيجتهم خلال الفترة من أول فبراير 2021

حتى اخر أغسطس 2021 .

وخريجى كليات الطب (البشرى / الأسنان / العلاج الطبيعى / التمريض) الذين أنهوا سنة الإمتياز/ مدة التدريب خلال الفترة من أول فبراير2021 حتى أخر أغسطس 2021، والمتخلفين عن التقدم للتجنيد

من سنوات سابقة، على أن يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتباراً من 20/10/2021 وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة إعتبارا من 1/11 حتى 23/11/2021 .

ثانيا: المؤهلات فوق المتوسطة :-

مواليد الفترة من 1/7 حتى 31/12 من جميع السنوات حتى عام 2001 الحاصلين على مؤهلهم الدراسى

خلال الفترة من أول فبراير 2021 حتى أخر يوليو 2021، والمتخلفين عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتباراً من 10/11/2021 وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة إعتباراً من 24/11 وحتى 27/11/2021 .

ثالثا: المؤهلات المتوسطة :-

مواليد أشهر (يناير / فبراير / مارس) عام 2002 الحاصلين على مؤهل متوسط حتى العام الدراسى 2020/2021، وكذا مواليد أشهر (يناير / فبراير / مارس) عام 2001

وما قبلها من خريجى العام الدراسى 2020/2021، والمتخلفين عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتباراً من 25/9/2021، وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق

التجنيد والتعبئة إعتباراً من 5/10 وحتى 31/10/2021.

رابعاً: غير ذوى المؤهلات (العاديين) :-

مواليد اشهر (يناير / فبراير / مارس) عام 2002 والمتخلفين عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة على أن يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتباراً من يوم 17/11/2021، وتسجليهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة في الفترة من 28/11 وحتى 11/12/2021.

المستندات المطلوبة :

بطاقة الرقم القومى- بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية (6 جند)- أصل شهادة الميلاد أو مستخرج رسمى منها- صحيفة الحالة الجنائية من القسم أو المركز التابع له الشاب- فيش البصمات (1 جند) من مندوب التجنيد بالقسم

أو المركز للمتقدمين للتجنيد من غير ذوى المؤهلات (العاديين) فقط- فصيلة الدم- أصل المؤهل الدراسى لجميع

المؤهلات بالإضافة إلى شهادة الإمتياز/التدريب لخريجى كليات الطب (البشرى / الأسنان / العلاج الطبيعى / التمريض)- وثيقة الزواج للمتزوجين- رخصة القيادة للشباب الحاصلين عليها- خطابات الفصل للطلبة المفصولين من الدراسة محدد بها تاريخ قرار الفصل وسببه- قرار التعيين (المعيدين / المدرسين / الأطباء المقيمين) .

جدير بالذكر أنه تم تصميم ونشر موقع لإدارة التجنيد والتعبئة على شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) لتوضيح الخدمات والتيسيرات التي تهم الشباب المقبل على التجنيد والخدمات التي تهم الشباب والمواطنين سواء المقيم بالداخل أو مع ذويهم بالخارج على العنوان التالى :( https://tagned.mod.gov.eg )

كذلك بريد الكترونى آخر لإدارة التجنيد والتعبئة للرد على جميع الإستفسارات التجنيدية للشبان المصريين المقيمين بالخارج على العنوان التالى :(mod.gov.eg@tagneed)، وخدمة الإستعلام الصوتى لإدارة التجنيد والتعبئة ومناطقها التابعة لها على الأرقام الآتية ( 26351195 / 02- 26339581 / 02 ) وقد تم إضافة رقم الخدمة الصوتية للمركز الإلكترونى لخدمات التجنيد على الرقم المختصر ( 15499 ) .