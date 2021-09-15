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مدير تعليم دشنا تعقد اجتماعا موسعا استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد

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مدير تعليم دشنا تعقد اجتماعا موسعا استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد مدير تعليم دشنا تعقد اجتماعا موسعا استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد

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عقدت وفاء رشاد مدير عام الادارة التعليمية بدشنا اجتماعا موسعا استعدادا للعام الدراسى الجديد بحضور رؤساء الاقسام والموجهين الاوائل بالادارة.

وأكدت رشاد ان الاجتماع جاء لتنفيذ نشره المديرية والتأكيد على تنفيذ العديد من البنود بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2021 و 2022 والتي تتضمن تلقى جميع العاملين والمعلمين لقاح الوقاية من والتأكيد على سلامه وسائل الأمان بالملعب وتغطية الأسلاك الكهربائية العارية والانتهاء من جميع أعمال الصيانة لمرافق المدرسة والنظافة واستلام جميع الكتب من مخازن الإدارة وعدم وجود التشوينات والالتزام بالأخلاق واحتواء الطلاب وإعلاء شأن العلم الوطني لجمهوريه العربية والبعد عن التوجهات السياسية وإزالة ومنع بناء فصول عشوائية منع وجود الباعة الجائلين خارج المدرسة وغلق باب المدرسة والإبلاغ اليومي عن حالات الأمراض المعدية المكتشفة وتوزيع الإشراف اليومي.

وأضافت ان الإدارة ستشكل لجان للمرور على المدارس ومتابعة الموقف التنفيذى للتعليمات قبيل بدء العام الدراسي.

اجتماع إدارة دشنا استعدادا للعام الدراسي الجديد

المصرى اليوم

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