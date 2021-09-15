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محمد فاروق يكشف تمرد نجم

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محمد فاروق يكشف تمرد نجم الزمالك محمد فاروق يكشف تمرد نجم

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أكد الإعلامي محمد فاروق، أن كارتيرون المدير الفني لفريق ، طلب من الجهاز الإداري متابعة رزاق سيسيه، وضرورة التواصل معه للعودة للقاهرة خلال الفترة المقبلة.

وقال فاروق في تصريحات تلفزيونية: «الجهاز الطبي طلب من اللاعب أكثر من مرة التواجد في القاهرة للخضوع إلى الكشف الطبي تحت إشراف دكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لمتابعة حالته».

وأضاف: «رزاق سيسيه يرفض الرد أو التواصل مع الجهاز الإداري بالزمالك، رغم أنه يتبقى في عقده موسم مع الفريق، إلا أن اللاعب يرفض العودة إلى القاهرة».

المصرى اليوم

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