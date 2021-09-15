شادي محمد: عشاق الأهلي بالملايين في كل مكان

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أشاد شادي محمد، نجم الأهلي السابق، باحتفالية تدشين النجمة العاشرة للقلعة الحمراء، مشددا على أن الفريق الأحمر يستحق الاحتفال عن كل بطولة يحصدها.

وقال شادي في حواره مع برنامج «البريمو»، مع محمد فاروق، المذاع على قناة «TEN»: «الاحتفالية عظيمة ورائعة وجمهور الأهلي يستحق أكثر من ذلك لأنه بالملايين في كل مكان بالعالم، والكيان أكثر من رائع، وكل التحية والتقدير لمجلس الأهلى بسبب دعوة والدة محمد عبدالوهاب لأنه لاعب خلوق وعايش في وجدان الجماهير حتى هذه اللحظة».

وأضاف: «الأهلى كرم الجميع حتى من يختلف مع المجلس، وأنا شاهد عيان على ذلك لأننى رأيت كافة الشخصيات في الاحتفالية، وأشكر المجلس على هذه الاحتفالية العظيمة والمميزة».