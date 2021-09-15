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ميار شريف : طموحي العالمية في عالم التنس.. والإعلام يمنحني دفعة كبيرة

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ميار شريف : طموحي العالمية في عالم التنس.. والإعلام يمنحني دفعة كبيرة ميار شريف : طموحي العالمية في عالم التنس.. والإعلام يمنحني دفعة كبيرة

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أكدت لاعبة التنس المصرية ميار شريف، أن ما قدمته في الفترة الماضية هو مجرد بداية نحو العالمية.

وحققت ميار شريف نتائج جيدة مؤخرا، وتقدمت في تصنيف لاعبات التنس إلى المركز 74 عالميا.

وقالت ميار، في تصري جات تليفزيونية: «البطولة الأخيرة في ألمانيا غيرت الكثير بالنسبة لي، بعد الفوز في جميع المباريات بشوطين نظيفين ما عدا مباراة نصف النهائي التي كانت الأصعب (2-1).

وأعربت عن سعادتها بالدعم الإعلامي الكبير الذي تحظى به، بجانب اهتمام الجماهير المصرية، وهو ما يدفعها للنجاح خلال الفترة المقبلة، بحثا عن إنجازات جديدة.

وتعتبر ميار شريف أول لاعبة مصرية في التاريخ تدخل قائمة أفضل 100 لاعبة في تصنيف محترفات التنس، بعد تقدمها مؤخرا للمركز 74 عالميا.

المصرى اليوم

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