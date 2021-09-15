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نجاة 5 أشخاص من الموت غرقًا في مياه البحر الأبيض المتوسط بالعريش

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نجاة 5 أشخاص من الموت غرقًا في مياه البحر الأبيض المتوسط بالعريش نجاة 5 أشخاص من الموت غرقًا في مياه البحر الأبيض المتوسط بالعريش

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نجا 5 أشخاص من الموت غرقًا في مياه البحر المتوسط في مدينة العريش. تلقت الأجهزة الأمنية في شمال سيناء على مدار الأيام الماضية عدة إخطارات بنقل كلا من، محمد.ع.ا-29 سنة، عبدالرحمن .ح.م، 20 سنة، اسلام.ح.م-23 سنة، روان.م.غ-20 سنة، منه.ص.ع-18 سنة، من شاطئ البحر المتوسط إلى مستشفى العريش العام، بعد نجاتهم من الغرق، أثناء نزولهم للاستحمام في المياه.

من جانبها، أكدت مصادر طبية في مستشفى العريش العام، أنه تم إجراء الإسعافات الأولية للمصابين باسفيكسيا الغرق بقسم الاستقبال في مستشفي العريش العام، وحالتهم متوسطه.

المصرى اليوم

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