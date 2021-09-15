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"سوفت بنك" يبرم أول صفقاته في بشراكة الصندوق السيادي

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"سوفت بنك" يبرم أول صفقاته في السعودية بشراكة الصندوق السيادي "سوفت بنك" يبرم أول صفقاته في بشراكة الصندوق السيادي
بقيمة 125 مليون دولار لمنصة اتصالات العملاء "يونيفونيك" Unifonic

قامت مجموعة "سوفت بنك" (SoftBank Group) بأول استثمار لها في شركة مقرها المملكة العربية ؛ وذلك بالشراكة مع وحدة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، (الصندوق السيادي)، لقيادة تمويل بقيمة 125 مليون دولار لمنصة اتصالات العملاء "يونيفونيك" (Unifonic).

وقال المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "يونيفونيك" أحمد حمدان، في مقابلة نقلتها بلومبيرغ: إن العائدات ستُستخدم لتمويل النمو في الشرق الأوسط والتوسع في آسيا وإفريقيا.

وأضاف أن الشركة ستتطلع أيضًا لعمليات الاستحواذ في تلك المناطق، بما يساعدها على التوسع بشكل أسرع.

وتابع أن القدرة على جذب أحد أفضل الصناديق الدولية للاستثمار في المملكة العربية السعودية، هي علامة بارزة ستشجع المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر للدخول إلى الفضاء الرقمي والتكنولوجي.. "سنقوم بالتحسين لإدراجها في السوق العالمية التي يمكن أن توفر أفضل تقييم".

وتأتي هذه الصفقة بعد عملية جمع أموال بقيمة 415 مليون دولار من قِبَل شركة "كيتوبي" (Kitopi) للمطابخ السحابية، ومقرها دبي، والتي كانت الاستثمار الأول لـ"سوفت بنك" في شركة مقرها الإمارات العربية المتحدة، وتجاوز تقييم "كيتوبي" المليار دولار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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