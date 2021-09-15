سفارة إسبانيا تنظم ورشة تدريبية لإدارة المواقع الأثرية بالتعاون مع المتحف القومي للحضارة

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تنظم سفاره إسبانيا في مصر بالتعاون مع هيئة المتحف القومى للحضارة المصرية ورشة عمل تدريبية حول إدارة المواقع الأثرية، يومي 15 و16 سبتمبر الجاري .ومن المقرر حضور سفير إسبانيا، رامون خيل كاسارس هذه الفعاليات، التىي ستقام في متحف الحضارة من الساعة العاشرة صباحا إلى الثانية ظهرا على مدار يومين.

تتضمن الورشة محاضرات لأثريين متخصصين من إسبانيا ومصر، مثل خبيرة المصريات، دكتورة ميريام سيكو (مديرة مشروع تنقيب وترميم معبدملايين السنين للملك تحتمس الثالث بالأقصر، من إسبانيا، ومن مصر، دكتور هشام الليثي، رئيس الإدارة المركزية لتسجيل الآثار بوزارة السياحة والآثار المصرية، ودكتور محمد نجيب رضا، مدير منطقة آثار أبيدوس بوزارة السياحة والآثار المصرية.

وسيعمل متخصصو الآثار المشاركون في ورشة العمل على تدريب خبراء مصريين، وذلك من خلال نموذج مشروع تنقيب وترميم معبدملايين السنين للملك تحتمس الثالث، بالإضافة إلى مواقع أثرية أخرى في الفيوم والأقصر.

يذكر أن مشروع تنقيب وترميم معبدملايين السنين للملك تحتمس الثالث، بدأ عام 2008، وهو يمثل ثمرة التعاون المشترك بين وزارة السياحة والآثار المصرية وجامعة إشبيلية في إسبانيا، وتشارك في إدارته حاليا دكتورة، ميريام سيكو والأستاذ، فتحي ياسين عبدالكريم، مدير عام منطقة صعيد مصر بوزارة السياحة والآثار المصرية.