أخبار عاجلة

"الحج": محرّك الحجز المركزي يتكامل تقنياً مع 24 منصة تسويقية عالمية -
احتفالًا باليوم الوطني.. التعليم تتوشح بالأخضر وهذه أولى فعالياته -
كانت قيد التشغيل.. استعادة 13 مركبة مسروقة وضبط 5 جناة متورطين بجدة -
كمبيوتر "خارق" يتنبأ بأبطال أقوى بطولات الدوري في أوروبا -
بطل من نوع خاص..المشير طنطاوي واجه شارون فى حرب اكتوبر وأذل قوات العدو وقاد سفينة الوطن بعد يناير -
شيخ الأزهر ينعى المشير طنطاوي وزير الدفاع الأسبق -
ندوة دينية أون لاين في الشرقية بعنوان «فضل الإصلاح بين الناس وقضاء حوائجهم» -
رئيس «النواب» ينعى رحيل «طنطاوي»: كان مصدرا للإلهام والصمود -
ضبط 4 طن رنجة فاسد ة بالاسواق -
شعراوي: مسابقة لاختيار أفضل وحدة محلية في التخلص الآمن من نواتج الترع والمصارف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

سفارة إسبانيا تنظم ورشة تدريبية لإدارة المواقع الأثرية بالتعاون مع المتحف القومي للحضارة

Print
سفارة إسبانيا تنظم ورشة تدريبية لإدارة المواقع الأثرية بالتعاون مع المتحف القومي للحضارة سفارة إسبانيا تنظم ورشة تدريبية لإدارة المواقع الأثرية بالتعاون مع المتحف القومي للحضارة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم سفاره إسبانيا في بالتعاون مع هيئة المتحف القومى للحضارة المصرية ورشة عمل تدريبية حول إدارة المواقع الأثرية، يومي 15 و16 سبتمبر الجاري .ومن المقرر حضور سفير إسبانيا، رامون خيل كاسارس هذه الفعاليات، التىي ستقام في متحف الحضارة من الساعة العاشرة صباحا إلى الثانية ظهرا على مدار يومين.

تتضمن الورشة محاضرات لأثريين متخصصين من إسبانيا ومصر، مثل خبيرة المصريات، دكتورة ميريام سيكو (مديرة مشروع تنقيب وترميم معبدملايين السنين للملك تحتمس الثالث بالأقصر، من إسبانيا، ومن مصر، دكتور هشام الليثي، رئيس الإدارة المركزية لتسجيل الآثار بوزارة السياحة والآثار المصرية، ودكتور محمد نجيب رضا، مدير منطقة آثار أبيدوس بوزارة السياحة والآثار المصرية.

وسيعمل متخصصو الآثار المشاركون في ورشة العمل على تدريب خبراء مصريين، وذلك من خلال نموذج مشروع تنقيب وترميم معبدملايين السنين للملك تحتمس الثالث، بالإضافة إلى مواقع أثرية أخرى في الفيوم والأقصر.

يذكر أن مشروع تنقيب وترميم معبدملايين السنين للملك تحتمس الثالث، بدأ عام 2008، وهو يمثل ثمرة التعاون المشترك بين وزارة السياحة والآثار المصرية وجامعة إشبيلية في إسبانيا، وتشارك في إدارته حاليا دكتورة، ميريام سيكو والأستاذ، فتحي ياسين عبدالكريم، مدير عام منطقة صعيد مصر بوزارة السياحة والآثار المصرية.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الأهلي يتحدى طلائع الجيش في السوبر المصري.. موعد المباراة والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

الأهلي يتحدى طلائع الجيش في السوبر المصري.. موعد المباراة والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

مصرع أسرة بينهم طفلة بسبب انقلاب سيارة بنجع حمادي

مصرع أسرة بينهم طفلة بسبب انقلاب سيارة بنجع حمادي

انخفاض جديد .. تعرف على أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021

انخفاض جديد .. تعرف على أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021

لأول مرة.. فيلم بالألوان الطبيعية لزيارة "المؤسس" لمصر يعرضه التلفزيون

لأول مرة.. فيلم بالألوان الطبيعية لزيارة "المؤسس" لمصر يعرضه التلفزيون