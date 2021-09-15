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عاود سعر الذهب، للانخفاض بشكل طفيف، صباح الأربعاء، 15 سبتمبر 2021، رغم ارتفاعه مساء الثلاثاء، عقب صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة والتى والتى جاءت مرتفعة وقريبة من التوقعات، بينما استقرت أسعار الذهب في مصر عند الارتفاع الذى حققته، ويشهد الذهب محليا وعالميا حالة من التذبذب وعدم الاستقرار بسبب صدور بيانات اقتصادية أمريكية مختلفة وكذلك وجود مخاوف من انتشار فيروس كورونا وارتفاع الوفيات به .

وتقدم «المصرى اليوم»، خدمة أسعار الذهب بشكل يومى سواء محليا وعالميا للتيسير على المواطنين والمستثمرين في معرفة الأسعار المتداولة سواء في مصر أو في البورصة العالمية :

أعلنت شعبة الذهب في مصر، صباح اليوم، أسعار الذهب في سوق الصاغة، حيث سجل سعر الذهب عيار 24 قيراطا 895 جنيها، وسجل سعر الذهب عيار 21 قيراطا الأكثر انتشارًا في مصر 785 جنيها، وسجل سعر الذهب عيار 18 قيراطا، 673 جنيها، وذلك بدون المصنعية التي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر وتتراوح ما بين 30 إلى 70 جنيها حسب نوع العيار، وبلغ سعر الجنيه الذهب، 6280 جنيها.

انخفضت أسعار الذهب عالميا، صباح اليوم، مع بداية التداول خلال الدورة الآسيوية، وحسب تصنيف كومكس لبورصة نيويورك، انخفضت العقود الآجلة للذهب، تسليم ديسمبر، بنسبة 0.11%، بسعر 1803.10 دولارا للأوقية ، وانخفض الذهب فى التعاملات الفورية بنفس النسبة، بيننما انخفض أيضا مؤشر الدولار بنسبة 0.01%، رغم ارتباطهما بعلاقة عكسية، وكان الذهب ارتفع الثلاثاء بنسبة 0.64%، عقب صدور بيانات التضخم ، لكن مالبث أن انخفض مع بداية اليوم، وتترقب أسعار الذهب، بحذر أى تلميحات من أعضاء الفيدرالى بشأن موعد التشديد النقدى ورفع الفائدة.

وسجل سعر الذهب عيار 21 قيرطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير، 795.62 جنيها وكان مساء الثلاثاء، 797.62 جنيه، وسجلت الأوقية، «الأونصة»، 1,800.10 $ وكان مساء الثلاثاء، 1،803.70 $.

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