iPhone 13 Pro .. الإمكانيات الكاملة والأسعار لسلسة هواتف Apple الجديدة وأبرز الإختلافات

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أعلنت آبل Apple مساء أمس الثلاثاء في مؤتمرها السنوي الخاص للإعلان عن سلاسل iPhone الجديدة والتي نزلت تحت اسم آيفون 13 iPhone مع سلسلة من أربع هواتف هي نفسها من حيث الحجم والاسم لسلسة ايفون السابقة "ايفون 12 ", حيث الهاتف الاصغر في السلسلة وهو هاتف iPhone 13 Mini يليه الاكبر حجما iPhone 13 ثم سلسلة البرو iPhone 13 Pro وأخيه الأكبر iPhone 13 Pro Max .

وفيما يلي الامكانيات الكاملة لسلسة هواتف أيفون 13 التي تشمل الألوان والاحجام والأسعار وأبرز الإختلافات كما يلي:

1 - الألوان والطلاء الخارجي

يأتي كلا الطرازين بنفس الأوان وهي : أزرق سييرا، فضي، ذهبي، رصاصي داكن

مع واجهة Ceramic Shield‏ وسطح خلفي من الزجاج المركب غير اللامع وهيكل من الستانلس ستيل

2 - السعة التخزينية

يأتي كلا الهاتفين بنفس السعة وهي :

128GB‏‏

256GB‏

512GB‏

1TB‏



3 - الشاشة

يأتي هاتف iPhone Pro بحجم شاشة 6.1 انش وشاشة Super Retina XDR مع ProMotion‏ حيث شاشة OLED تغطي الواجهة بالكامل مقاس 6.1 إنش (قطرياً) ووضوح 2532 × 1170 بكثافة 460 بكسل لكل إنش

أما هاتف iPhone 13 Pro Max فيأتي مع شاشة 6.7 انش وشاشة Super Retina XDR مع ProMotion‏ حيث شاشة OLED تغطي الواجهة بالكامل مقاس 6.7 إنش (قطرياً) ووضوح 2778 × 1284 بكثافة 458 بكسل لكل إنش



كلا الموديلين:

تكنولوجيا ProMotion مع معدلات تحديث متكيف تصل إلى 120Hz

شاشة HDR

True Tone‏

شاشة بمجموعة ألوان كبيرة (P3)

الحس اللمسي

نسبة التباين 2,000,000:1 (النسبة القياسية)

الحد الأقصى للسطوع 1000 شمعة/المتر المربع (القيمة القياسية)؛ الحد الأقصى للسطوع

1200 شمعة/المتر المربع (وضوح HDR)‏

طبقة مقاومة للزيوت وبصمات الأصابع

دعم عرض لغات وأنظمة كتابة متعددة في آن واحد

4 - الوزن

يبلغ وزن iPhone 13 Pro حوالي 203 جرام , بينما يبلغ وزن iPhone Pro Max حوالي 238 جرام

5 - الطاقة والبطارية



- iPhone 13 Pro

تشغيل الفيديو:

لغاية 22 ساعة

تشغيل الفيديو (عبر الإنترنت):

لغاية 20 ساعة

تشغيل الصوت:

لغاية 75 ساعة

- iPhone 13 Pro Max

تشغيل الفيديو:

لغاية 28 ساعة

تشغيل الفيديو (عبر الإنترنت):

لغاية 25 ساعة

تشغيل الصوت:

لغاية 95 ساعة



- كلا الموديلين:

بطارية ليثيوم أيون مدمجة قابلة لإعادة الشحن‏

شحن لاسلكي مع شاحن MagSafe‏ بقدرة تصل إلى 15 واط‏9

شحن لاسلكي مع شواحن Qi بقدرة تصل إلى 7.5 واط‏9

الشحن من خلال كابل ‏USB متصل بجهاز كمبيوتر أو محول طاقة

إمكانية الشحن السريع:

شحن لغاية 50% خلال 30 دقيقة تقريباً10 مع محول طاقة بقدرة 20 واط أو أعلى (متوفر على حدة)

6 - مقاومة الطرطشة والماء والغبار

ضمن تصنيف IP68 (أقصى عمق 6 أمتار لغاية 30 دقيقة) طبقاً للمعيار الدولي IEC 60529

الشريحة

7 - شريحة A15 Bionic‏

وحدة معالجة مركزية سداسية النوى جديدة مع نواتي أداء و4 نوى كفاءة

وحدة معالجة رسومات غرافيك خماسية النوى جديدة

محرك عصبي Neural Engine جديد مع 16 نواة



8 - الكاميرا



نظام كاميرات Pro بوضوح 12MP: كاميرا مقربة للمسافات وكاميرا واسعة وكاميرا واسعة للغاية

الكاميرا المقربة للمسافات: فتحة عدسة ƒ/2.8

الكاميرا الواسعة: فتحة عدسة ‏ƒ/1.5

الكاميرا الواسعة للغاية: فتحة عدسة ƒ/1.8 مع نطاق رؤية 120°

تكبير بصري 3x، تصغير بصري 2x؛ نطاق تكبير/تصغير بصري 6x‏

تكبير/تصغير رقمي لغاية 15x‏

صور بورتريه بنمط الليل من خلال ماسح ضوئي بتكنولوجيا LiDAR

نمط بورتريه مع تأثير بوكيه المطور وميزة ضبط العمق

إضاءة بورتريه مع ستة تأثيرات (طبيعي، استوديو، محيطي، مسرح، مسرح أحادي، ضوء عالي أحادي)

تثبيت بصري مزدوج للصور (الكاميرا المقربة للمسافات والكاميرا الواسعة)

تثبيت بصري لصور الفيديو بتقنية تحريك المستشعر (الكاميرا الواسعة)

عدسة سداسية العناصر (الكاميرا المقربة للمسافات والكاميرا الواسعة للغاية)، عدسة سباعية العناصر (الكاميرا الواسعة)

فلاش True Tone مع التزامن البطيء

تصوير بانورامي (لغاية 63MP)

غطاء عدسة من الكريستال الياقوتي

Focus Pixels بنسبة 100% (الكاميرا الواسعة)

نمط الليل

Deep Fusion

ميزة 4 HDR‏ الذكية

أنماط فوتوغرافية

تصوير ماكرو

Apple ProRAW

التقاط مجموعة ألوان كبيرة للصور وLive Photos

تصحيح العدسة (الكاميرا الواسعة للغاية)

قدرة مطورة على تصحيح العين الحمراء

تحديد الموقع الجغرافي للصور

تثبيت تلقائي للصور

نمط التصوير المتتابع

تنسيقات الصور الملتقطة: HEIF وJPEG



9 - تسجيل الفيديو

نمط سينمائي لتسجيل الفيديوهات مع إضافة عمق مجال بنسبة قليلة (1080p بمعدل 30 إطاراً في الثانية)

تسجيل فيديو HDR مع Dolby Vision لغاية 4K بمعدل 60 إطاراً في الثانية

تسجيل فيديو 4K بمعدل 24 إطاراً في الثانية أو 25 إطار في الثانية أو 30 إطار في الثانية أو 60 إطاراً في الثانية

تسجيل فيديو 1080p HD بمعدل 25 إطاراً في الثانية أو 30 إطاراً في الثانية أو 60 إطاراً في الثانية

تسجيل فيديو 720p HD بمعدل 30 إطاراً في الثانية

تسجيل فيديو ProRes لغاية 4K بمعدل 30 إطاراً في الثانية (1080p بمعدل 30 إطاراً في الثانية لسعة 128GB)‏*

تثبيت بصري مزدوج لصور الفيديو (الكاميرا المقربة للمسافات والكاميرا الواسعة)

تثبيت بصري لصور الفيديو بتقنية تحريك المستشعر (الكاميرا الواسعة)

تكبير بصري 3x، تصغير بصري 2x؛ نطاق تكبير/تصغير بصري 6x‏

تكبير/تصغير رقمي لغاية 9x‏

تقريب/إبعاد الصوت

فلاش True Tone

فيديو QuickTake

دعم التصوير بالحركة البطيئة لفيديو 1080p بمعدل 120 إطاراً في الثانية أو 240 إطاراً في الثانية

فيديو بالتصوير السريع مع التثبيت

تصوير سريع بنمط الليل

تثبيت سينمائي للفيديو (4K و1080p و720p)

فيديو بضبط تلقائي مستمر للعدسة

التقاط صور ثابتة بوضوح 8MP أثناء تسجيل فيديو 4K

تكبير/تصغير أثناء تشغيل الفيديو

تنسيقات الفيديوهات المسجلة: HEVC وH.264‏

تسجيل ستيريو

10 - كاميرا TrueDepth

كاميرا 12MP‏

فتحة عدسة ‏ƒ/2.2‏

نمط بورتريه مع تأثير بوكيه المطور وميزة ضبط العمق

إضاءة بورتريه مع ستة تأثيرات (طبيعي، استوديو، محيطي، مسرح، مسرح أحادي، ضوء عالي أحادي)

Animoji وMemoji

نمط الليل

Deep Fusion

ميزة 4 HDR‏ الذكية

أنماط فوتوغرافية

Apple ProRAW

نمط سينمائي لتسجيل الفيديوهات مع إضافة عمق مجال بنسبة قليلة (1080p بمعدل 30 إطاراً في الثانية)

تسجيل فيديو HDR مع Dolby Vision لغاية 4K بمعدل 60 إطاراً في الثانية

تسجيل فيديو 4K بمعدل 24 إطاراً في الثانية أو 25 إطاراً في الثانية أو 30 إطاراً في الثانية أو 60 إطاراً في الثانية

تسجيل فيديو 1080p HD بمعدل 25 إطاراً في الثانية أو 30 إطاراً في الثانية أو 60 إطاراً في الثانية

تسجيل فيديو ProRes لغاية 4K بمعدل 30 إطاراً في الثانية (1080p بمعدل 30 إطاراً في الثانية لسعة 128GB)‏*

دعم التصوير بالحركة البطيئة لفيديو 1080p بمعدل 120 إطاراً في الثانية

فيديو بالتصوير السريع مع التثبيت

تصوير سريع بنمط الليل

تثبيت سينمائي للفيديو (4K و1080p و720p)

فيديو QuickTake

التقاط مجموعة ألوان كبيرة للصور وLive Photos

تصحيح العدسة

Retina Flash

تثبيت تلقائي للصور

نمط التصوير المتتابع



Face ID -

باستخدام كاميرا TrueDepth للتعرف على الوجه

11 - تحديد الموقع

أنظمة GPS وGLONASS وGalileo وQZSS وBeiDou مدمجة

بوصلة رقمية

شبكة Wi‑Fi

شبكة خلوية

iBeacon لتحديد الموقع بدقة

12 - مكالمات الفيديو

مكالمات فيديو FaceTime عبر شبكة خلوية أو شبكة Wi-Fi

مكالمات (FaceTime HD (1080p عبر شبكة 5G أو شبكة Wi-Fi

شارك الأفلام والبرامج التلفزيونية والموسيقى وغير ذلك من التطبيقات عبر مكالمات FaceTime بفضل SharePlay‏*‏

مشاركة الشاشة*

نمط بورتريه في مكالمات فيديو FaceTime

الصوت المكاني

نمط "عزل الصوت" ونمط "النطاق الواسع" للميكروفون

تكبير/تصغير بصري بالكاميرا الخلفية

13 - المكالمات الصوتية

مكالمات صوتية عبر FaceTime

شارك الأفلام والبرامج التلفزيونية والموسيقى وغير ذلك من التطبيقات عبر مكالمات FaceTime بفضل SharePlay‏*‏

مشاركة الشاشة*

الصوت المكاني

نمط "عزل الصوت" ونمط "النطاق الواسع" للميكروفون

14 - تشغيل الصوت

التنسيقات الصوتية المدعومة: AAC-LC‏، HE-AAC‏، HE‑AAC v2‏‏، Protected AAC‏‏‏، MP3‏، Linear PCM‏‏، Apple Lossless‏‏، FLAC‏، ‏‏Dolby Digital (AC‑3)‎‏، Dolby Digital Plus (E‑AC‑3)‎‏‏‏‏، Dolby Atmos،

‏Audible (تنسيقات 2‏، 3، 4‏، ‏‏Audible Enhanced Audio‏، AAX‏‏، +AAX)‏‏

تشغيل الصوت المكاني

إمكانية ضبط الحد الأقصى للصوت في الإعدادات



15 - تشغيل الفيديو

تنسيقات الفيديو المدعومة: HEVC‏، H.264‏‏، MPEG‑4 Part 2‏‏، ‏Motion JPEG

HDR مع Dolby Vision وHDR10 وHLG

عرض محتوى بوضوح لغاية 4K HDR من خلال AirPlay لانعكاس إخراج الصور والفيديو إلى Apple TV (الجيل الثاني أو أحدث) أو أجهزة التلفزيون الذكية التي تدعم AirPlay 2

دعم ميزة انعكاس الفيديو‏ ومخرج الفيديو: بما يصل إلى 1080p من خلال محول Lightning Digital AV ومحول ‏Lightning إلى VGA‏ (تُباع المحولات على حدة

16 - الشبكة الخلوية والشبكة اللاسلكية

الموديل A2638**

5G NR (النطاقات n1،‏ n2،‏ n3،‏ n5،‏ n7،‏ n8،‏ n12،‏ n20،‏ n25،‏ ‏n28، ‏n30،‏‏ n38،‏ n40 ،‏n41،‏ ‏n48‏، n66‏،‏ n77‏، n78، ‏n79)

FDD-LTE (النطاقات 1، 2، 3، 4، 5، 7، 8، 12، 13، 17، 18، 19، 20، 25، 26، 28، 30، 32، 66)

TD-LTE ‏(النطاقات 34، 38، 39، 40، 41، 42، 46، 48)

UMTS/HSPA+/DC-HSDPA ‏(850، 900، 2100‏/1700، 1900، 2100 MHz)

GSM/EDGE ‏(850، 900، 1800، 1900 MHz‏)

الموديل A2643**

5G NR (النطاقات n1،‏ n2،‏ n3،‏ n5،‏ n7،‏ n8،‏ n12،‏ n20،‏ n25،‏ ‏n28، ‏n30،‏‏ n38،‏ n40 ،‏n41،‏ ‏n48‏، n66‏،‏ n77‏، n78، ‏n79)

FDD-LTE (النطاقات 1، 2، 3، 4، 5، 7، 8، 12، 13، 17، 18، 19، 20، 25، 26، 28، 30، 32، 66)

TD-LTE ‏(النطاقات 34، 38، 39، 40، 41، 42، 46، 48)

UMTS/HSPA+/DC-HSDPA ‏(850، 900، 2100‏/1700، 1900، 2100 MHz)

GSM/EDGE ‏(850، 900، 1800، 1900 MHz‏)

جميع الموديلات

شبكة 5G‏ (sub-6 GHz)‏4

شبكة Gigabit LTE بتكنولوجيا 4x4 MIMO‎‎ وLAA‏‏4

شبكة Wi-Fi 6 ‏(802.11ax) بتكنولوجيا MIMO ‏2x2‏

تكنولوجيا ‏Bluetooth 5.0‏‏‏ اللاسلكية

شريحة بنطاق فائق العرض لميزة الإدراك المكاني5

NFC مع نمط قارئ

البطاقات السريعة عند استخدام الطاقة الاحتياطية

17 - MagSafe

شحن لاسلكي‏ بقدرة تصل إلى 15 واط‏9

مصفوفة من المغناطيس

مغناطيس للمحاذاة

NFC للتعرف على الاكسسوارات

مقياس المجال المغناطيسي



18 - المستشعرات

Face ID

ماسح ضوئي بتكنولوجيا LiDAR‏

مقياس للضغط الجوي

جيروسكوب ثلاثي المحاور

مقياس تسارع

مستشعر تقارب

مستشعر للإضاءة المحيطة

19 - نظام التشغيل

iOS 15‏

‏يُعَد iOS نظام التشغيل المحمول الأكثر توافقاً مع طابعك الشخصي والأكثر أماناً في العالم، وهو مزوّد بميزات قوية ومصمم لحماية خصوصيتك.

20 - تسهيلات الاستخدام

تساعدك ميزات تسهيلات الاستخدام المدمجة التي تدعم احتياجات الرؤية والحركة والسمع والإدراك على الاستفادة من iPhone إلى أقصى حد.

21 - تشمل الميزات:

التحكم بالصوت

VoiceOver

التكبير والتصغير

المكبر

الإملاء

التحكم بالتبديل

الشرح المكتوب لأحداث العرض

AssistiveTouch

المحتوى المنطوق

الضغط من الخلف

22 - شريحة SIM

شريحة SIM مزدوجة (nano-SIM وeSIM‏)11

دعم شريحة eSIM المزدوجة11

iPhone 13 Pro وiPhone 13 Pro Max ‏‏غير متوافقين مع شرائح micro‑SIM الحالية.

23 - تصنيف مساعِدات السمع

M3‏، T4‏

24 - دعم مرفقات الإيميل

أنواع المستندات القابلة للعرض

‏jpg.‏، tiff.‏، gif. (صور)؛ doc.‏ وdocx. ‏(Microsoft Word)؛ ‎.htm‏ و‎.html (صفحات الإنترنت)؛ key. ‏(Keynote)؛ numbers. ‏(Numbers)؛ pages. ‏(Pages)؛ pdf. ‏(Preview وAdobe Acrobat)‏؛ ppt. وpptx. ‏(Microsoft PowerPoint)؛ txt. ‏(text)؛ rtf. ‏(rich text format)؛ vcf. ‏(معلومات جهات الاتصال)؛ xls‎. ‏و‎‎xlsx. ‏(Microsoft Excel)؛ zip.؛ ics.؛ ‎‎.‎‎usdz (‏USDZ Universal)

متطلبات النظام

25 - تتطلب المزامنة مع Mac أو PC ما يلي:

macOS Catalina 10.15 أو إصدار أحدث من خلال Finder

macOS El Capitan 10.11.6 إلى macOS Mojave 10.14.6 من خلال iTunes 12.8 أو إصدار أحدث

Windows 7 أو إصدار أحدث من خلال iTunes 12.10.10 أو إصدار أحدث (يمكن تنزيله مجاناً من itunes.com/download‏)

26 - المتطلبات البيئية

درجة الحرارة المحيطة أثناء التشغيل:

من 0° إلى 35° م (من 32° إلى 95° ف)

درجة الحرارة أثناء عدم التشغيل:

من -20° إلى 45° م (من -4° إلى 113° ف)

الرطوبة النسبية:

من 5% إلى 95% من دون تكثيف

الارتفاع عن مستوى سطح البحر أثناء التشغيل:

تم الاختبار لغاية 3,000 متر (10,000 قدم)

27 - محتويات العلبة

iPhone بنظام iOS 15

كابل توصيل USB-C إلى Lightning‏

وثائق ومستندات



28 - الأسعار

سعر أيفون 13 برو - يبدأ من 999 دولار أمريكي لنسخة 128 جيجا وبسعر 1099 دولار لنسخة 256 جيجا وبسعر 1299 دولار لنسخة 512 جيجا وبسعر 1499 دولار لنسخة 1 تيرا بايت.

سعر أيفون 13 برو ماكس - يبدأ من 1099 دولار أمريكي لنسخة 128 جيجا وبسعر 1199 دولار لنسخة 256 جيجا وبسعر 1399 دولار لنسخة 512 جيجا وبسعر 1599 ولار لنسخة 1 تيرا بايت.