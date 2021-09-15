iPhone 13 Pro .. الإمكانيات الكاملة والأسعار لسلسة هواتف Apple الجديدة وأبرز الإختلافات
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أعلنت آبل Apple مساء أمس الثلاثاء في مؤتمرها السنوي الخاص للإعلان عن سلاسل iPhone الجديدة والتي نزلت تحت اسم آيفون 13 iPhone مع سلسلة من أربع هواتف هي نفسها من حيث الحجم والاسم لسلسة ايفون السابقة "ايفون 12 ", حيث الهاتف الاصغر في السلسلة وهو هاتف iPhone 13 Mini يليه الاكبر حجما iPhone 13 ثم سلسلة البرو iPhone 13 Pro وأخيه الأكبر iPhone 13 Pro Max .
وفيما يلي الامكانيات الكاملة لسلسة هواتف أيفون 13 التي تشمل الألوان والاحجام والأسعار وأبرز الإختلافات كما يلي:
1 - الألوان والطلاء الخارجي
يأتي كلا الطرازين بنفس الأوان وهي : أزرق سييرا، فضي، ذهبي، رصاصي داكن
مع واجهة Ceramic Shield وسطح خلفي من الزجاج المركب غير اللامع وهيكل من الستانلس ستيل
2 - السعة التخزينية
يأتي كلا الهاتفين بنفس السعة وهي :
128GB
256GB
512GB
1TB
3 - الشاشة
يأتي هاتف iPhone Pro بحجم شاشة 6.1 انش وشاشة Super Retina XDR مع ProMotion حيث شاشة OLED تغطي الواجهة بالكامل مقاس 6.1 إنش (قطرياً) ووضوح 2532 × 1170 بكثافة 460 بكسل لكل إنش
أما هاتف iPhone 13 Pro Max فيأتي مع شاشة 6.7 انش وشاشة Super Retina XDR مع ProMotion حيث شاشة OLED تغطي الواجهة بالكامل مقاس 6.7 إنش (قطرياً) ووضوح 2778 × 1284 بكثافة 458 بكسل لكل إنش
كلا الموديلين:
تكنولوجيا ProMotion مع معدلات تحديث متكيف تصل إلى 120Hz
شاشة HDR
True Tone
شاشة بمجموعة ألوان كبيرة (P3)
الحس اللمسي
نسبة التباين 2,000,000:1 (النسبة القياسية)
الحد الأقصى للسطوع 1000 شمعة/المتر المربع (القيمة القياسية)؛ الحد الأقصى للسطوع
1200 شمعة/المتر المربع (وضوح HDR)
طبقة مقاومة للزيوت وبصمات الأصابع
دعم عرض لغات وأنظمة كتابة متعددة في آن واحد
4 - الوزن
يبلغ وزن iPhone 13 Pro حوالي 203 جرام , بينما يبلغ وزن iPhone Pro Max حوالي 238 جرام
5 - الطاقة والبطارية
- iPhone 13 Pro
تشغيل الفيديو:
لغاية 22 ساعة
تشغيل الفيديو (عبر الإنترنت):
لغاية 20 ساعة
تشغيل الصوت:
لغاية 75 ساعة
- iPhone 13 Pro Max
تشغيل الفيديو:
لغاية 28 ساعة
تشغيل الفيديو (عبر الإنترنت):
لغاية 25 ساعة
تشغيل الصوت:
لغاية 95 ساعة
- كلا الموديلين:
بطارية ليثيوم أيون مدمجة قابلة لإعادة الشحن
شحن لاسلكي مع شاحن MagSafe بقدرة تصل إلى 15 واط9
شحن لاسلكي مع شواحن Qi بقدرة تصل إلى 7.5 واط9
الشحن من خلال كابل USB متصل بجهاز كمبيوتر أو محول طاقة
إمكانية الشحن السريع:
شحن لغاية 50% خلال 30 دقيقة تقريباً10 مع محول طاقة بقدرة 20 واط أو أعلى (متوفر على حدة)
6 - مقاومة الطرطشة والماء والغبار
ضمن تصنيف IP68 (أقصى عمق 6 أمتار لغاية 30 دقيقة) طبقاً للمعيار الدولي IEC 60529
الشريحة
7 - شريحة A15 Bionic
وحدة معالجة مركزية سداسية النوى جديدة مع نواتي أداء و4 نوى كفاءة
وحدة معالجة رسومات غرافيك خماسية النوى جديدة
محرك عصبي Neural Engine جديد مع 16 نواة
8 - الكاميرا
نظام كاميرات Pro بوضوح 12MP: كاميرا مقربة للمسافات وكاميرا واسعة وكاميرا واسعة للغاية
الكاميرا المقربة للمسافات: فتحة عدسة ƒ/2.8
الكاميرا الواسعة: فتحة عدسة ƒ/1.5
الكاميرا الواسعة للغاية: فتحة عدسة ƒ/1.8 مع نطاق رؤية 120°
تكبير بصري 3x، تصغير بصري 2x؛ نطاق تكبير/تصغير بصري 6x
تكبير/تصغير رقمي لغاية 15x
صور بورتريه بنمط الليل من خلال ماسح ضوئي بتكنولوجيا LiDAR
نمط بورتريه مع تأثير بوكيه المطور وميزة ضبط العمق
إضاءة بورتريه مع ستة تأثيرات (طبيعي، استوديو، محيطي، مسرح، مسرح أحادي، ضوء عالي أحادي)
تثبيت بصري مزدوج للصور (الكاميرا المقربة للمسافات والكاميرا الواسعة)
تثبيت بصري لصور الفيديو بتقنية تحريك المستشعر (الكاميرا الواسعة)
عدسة سداسية العناصر (الكاميرا المقربة للمسافات والكاميرا الواسعة للغاية)، عدسة سباعية العناصر (الكاميرا الواسعة)
فلاش True Tone مع التزامن البطيء
تصوير بانورامي (لغاية 63MP)
غطاء عدسة من الكريستال الياقوتي
Focus Pixels بنسبة 100% (الكاميرا الواسعة)
نمط الليل
Deep Fusion
ميزة 4 HDR الذكية
أنماط فوتوغرافية
تصوير ماكرو
Apple ProRAW
التقاط مجموعة ألوان كبيرة للصور وLive Photos
تصحيح العدسة (الكاميرا الواسعة للغاية)
قدرة مطورة على تصحيح العين الحمراء
تحديد الموقع الجغرافي للصور
تثبيت تلقائي للصور
نمط التصوير المتتابع
تنسيقات الصور الملتقطة: HEIF وJPEG
9 - تسجيل الفيديو
نمط سينمائي لتسجيل الفيديوهات مع إضافة عمق مجال بنسبة قليلة (1080p بمعدل 30 إطاراً في الثانية)
تسجيل فيديو HDR مع Dolby Vision لغاية 4K بمعدل 60 إطاراً في الثانية
تسجيل فيديو 4K بمعدل 24 إطاراً في الثانية أو 25 إطار في الثانية أو 30 إطار في الثانية أو 60 إطاراً في الثانية
تسجيل فيديو 1080p HD بمعدل 25 إطاراً في الثانية أو 30 إطاراً في الثانية أو 60 إطاراً في الثانية
تسجيل فيديو 720p HD بمعدل 30 إطاراً في الثانية
تسجيل فيديو ProRes لغاية 4K بمعدل 30 إطاراً في الثانية (1080p بمعدل 30 إطاراً في الثانية لسعة 128GB)*
تثبيت بصري مزدوج لصور الفيديو (الكاميرا المقربة للمسافات والكاميرا الواسعة)
تثبيت بصري لصور الفيديو بتقنية تحريك المستشعر (الكاميرا الواسعة)
تكبير بصري 3x، تصغير بصري 2x؛ نطاق تكبير/تصغير بصري 6x
تكبير/تصغير رقمي لغاية 9x
تقريب/إبعاد الصوت
فلاش True Tone
فيديو QuickTake
دعم التصوير بالحركة البطيئة لفيديو 1080p بمعدل 120 إطاراً في الثانية أو 240 إطاراً في الثانية
فيديو بالتصوير السريع مع التثبيت
تصوير سريع بنمط الليل
تثبيت سينمائي للفيديو (4K و1080p و720p)
فيديو بضبط تلقائي مستمر للعدسة
التقاط صور ثابتة بوضوح 8MP أثناء تسجيل فيديو 4K
تكبير/تصغير أثناء تشغيل الفيديو
تنسيقات الفيديوهات المسجلة: HEVC وH.264
تسجيل ستيريو
10 - كاميرا TrueDepth
كاميرا 12MP
فتحة عدسة ƒ/2.2
نمط بورتريه مع تأثير بوكيه المطور وميزة ضبط العمق
إضاءة بورتريه مع ستة تأثيرات (طبيعي، استوديو، محيطي، مسرح، مسرح أحادي، ضوء عالي أحادي)
Animoji وMemoji
نمط الليل
Deep Fusion
ميزة 4 HDR الذكية
أنماط فوتوغرافية
Apple ProRAW
نمط سينمائي لتسجيل الفيديوهات مع إضافة عمق مجال بنسبة قليلة (1080p بمعدل 30 إطاراً في الثانية)
تسجيل فيديو HDR مع Dolby Vision لغاية 4K بمعدل 60 إطاراً في الثانية
تسجيل فيديو 4K بمعدل 24 إطاراً في الثانية أو 25 إطاراً في الثانية أو 30 إطاراً في الثانية أو 60 إطاراً في الثانية
تسجيل فيديو 1080p HD بمعدل 25 إطاراً في الثانية أو 30 إطاراً في الثانية أو 60 إطاراً في الثانية
تسجيل فيديو ProRes لغاية 4K بمعدل 30 إطاراً في الثانية (1080p بمعدل 30 إطاراً في الثانية لسعة 128GB)*
دعم التصوير بالحركة البطيئة لفيديو 1080p بمعدل 120 إطاراً في الثانية
فيديو بالتصوير السريع مع التثبيت
تصوير سريع بنمط الليل
تثبيت سينمائي للفيديو (4K و1080p و720p)
فيديو QuickTake
التقاط مجموعة ألوان كبيرة للصور وLive Photos
تصحيح العدسة
Retina Flash
تثبيت تلقائي للصور
نمط التصوير المتتابع
Face ID -
باستخدام كاميرا TrueDepth للتعرف على الوجه
11 - تحديد الموقع
أنظمة GPS وGLONASS وGalileo وQZSS وBeiDou مدمجة
بوصلة رقمية
شبكة Wi‑Fi
شبكة خلوية
iBeacon لتحديد الموقع بدقة
12 - مكالمات الفيديو
مكالمات فيديو FaceTime عبر شبكة خلوية أو شبكة Wi-Fi
مكالمات (FaceTime HD (1080p عبر شبكة 5G أو شبكة Wi-Fi
شارك الأفلام والبرامج التلفزيونية والموسيقى وغير ذلك من التطبيقات عبر مكالمات FaceTime بفضل SharePlay*
مشاركة الشاشة*
نمط بورتريه في مكالمات فيديو FaceTime
الصوت المكاني
نمط "عزل الصوت" ونمط "النطاق الواسع" للميكروفون
تكبير/تصغير بصري بالكاميرا الخلفية
13 - المكالمات الصوتية
مكالمات صوتية عبر FaceTime
شارك الأفلام والبرامج التلفزيونية والموسيقى وغير ذلك من التطبيقات عبر مكالمات FaceTime بفضل SharePlay*
مشاركة الشاشة*
الصوت المكاني
نمط "عزل الصوت" ونمط "النطاق الواسع" للميكروفون
14 - تشغيل الصوت
التنسيقات الصوتية المدعومة: AAC-LC، HE-AAC، HE‑AAC v2، Protected AAC، MP3، Linear PCM، Apple Lossless، FLAC، Dolby Digital (AC‑3)، Dolby Digital Plus (E‑AC‑3)، Dolby Atmos،
Audible (تنسيقات 2، 3، 4، Audible Enhanced Audio، AAX، +AAX)
تشغيل الصوت المكاني
إمكانية ضبط الحد الأقصى للصوت في الإعدادات
15 - تشغيل الفيديو
تنسيقات الفيديو المدعومة: HEVC، H.264، MPEG‑4 Part 2، Motion JPEG
HDR مع Dolby Vision وHDR10 وHLG
عرض محتوى بوضوح لغاية 4K HDR من خلال AirPlay لانعكاس إخراج الصور والفيديو إلى Apple TV (الجيل الثاني أو أحدث) أو أجهزة التلفزيون الذكية التي تدعم AirPlay 2
دعم ميزة انعكاس الفيديو ومخرج الفيديو: بما يصل إلى 1080p من خلال محول Lightning Digital AV ومحول Lightning إلى VGA (تُباع المحولات على حدة
16 - الشبكة الخلوية والشبكة اللاسلكية
الموديل A2638**
5G NR (النطاقات n1، n2، n3، n5، n7، n8، n12، n20، n25، n28، n30، n38، n40 ،n41، n48، n66، n77، n78، n79)
FDD-LTE (النطاقات 1، 2، 3، 4، 5، 7، 8، 12، 13، 17، 18، 19، 20، 25، 26، 28، 30، 32، 66)
TD-LTE (النطاقات 34، 38، 39، 40، 41، 42، 46، 48)
UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850، 900، 2100/1700، 1900، 2100 MHz)
GSM/EDGE (850، 900، 1800، 1900 MHz)
الموديل A2643**
5G NR (النطاقات n1، n2، n3، n5، n7، n8، n12، n20، n25، n28، n30، n38، n40 ،n41، n48، n66، n77، n78، n79)
FDD-LTE (النطاقات 1، 2، 3، 4، 5، 7، 8، 12، 13، 17، 18، 19، 20، 25، 26، 28، 30، 32، 66)
TD-LTE (النطاقات 34، 38، 39، 40، 41، 42، 46، 48)
UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850، 900، 2100/1700، 1900، 2100 MHz)
GSM/EDGE (850، 900، 1800، 1900 MHz)
جميع الموديلات
شبكة 5G (sub-6 GHz)4
شبكة Gigabit LTE بتكنولوجيا 4x4 MIMO وLAA4
شبكة Wi-Fi 6 (802.11ax) بتكنولوجيا MIMO 2x2
تكنولوجيا Bluetooth 5.0 اللاسلكية
شريحة بنطاق فائق العرض لميزة الإدراك المكاني5
NFC مع نمط قارئ
البطاقات السريعة عند استخدام الطاقة الاحتياطية
17 - MagSafe
شحن لاسلكي بقدرة تصل إلى 15 واط9
مصفوفة من المغناطيس
مغناطيس للمحاذاة
NFC للتعرف على الاكسسوارات
مقياس المجال المغناطيسي
18 - المستشعرات
Face ID
ماسح ضوئي بتكنولوجيا LiDAR
مقياس للضغط الجوي
جيروسكوب ثلاثي المحاور
مقياس تسارع
مستشعر تقارب
مستشعر للإضاءة المحيطة
19 - نظام التشغيل
iOS 15
يُعَد iOS نظام التشغيل المحمول الأكثر توافقاً مع طابعك الشخصي والأكثر أماناً في العالم، وهو مزوّد بميزات قوية ومصمم لحماية خصوصيتك.
20 - تسهيلات الاستخدام
تساعدك ميزات تسهيلات الاستخدام المدمجة التي تدعم احتياجات الرؤية والحركة والسمع والإدراك على الاستفادة من iPhone إلى أقصى حد.
21 - تشمل الميزات:
التحكم بالصوت
VoiceOver
التكبير والتصغير
المكبر
الإملاء
التحكم بالتبديل
الشرح المكتوب لأحداث العرض
AssistiveTouch
المحتوى المنطوق
الضغط من الخلف
22 - شريحة SIM
شريحة SIM مزدوجة (nano-SIM وeSIM)11
دعم شريحة eSIM المزدوجة11
iPhone 13 Pro وiPhone 13 Pro Max غير متوافقين مع شرائح micro‑SIM الحالية.
23 - تصنيف مساعِدات السمع
M3، T4
24 - دعم مرفقات الإيميل
أنواع المستندات القابلة للعرض
jpg.، tiff.، gif. (صور)؛ doc. وdocx. (Microsoft Word)؛ .htm و.html (صفحات الإنترنت)؛ key. (Keynote)؛ numbers. (Numbers)؛ pages. (Pages)؛ pdf. (Preview وAdobe Acrobat)؛ ppt. وpptx. (Microsoft PowerPoint)؛ txt. (text)؛ rtf. (rich text format)؛ vcf. (معلومات جهات الاتصال)؛ xls. وxlsx. (Microsoft Excel)؛ zip.؛ ics.؛ .usdz (USDZ Universal)
متطلبات النظام
25 - تتطلب المزامنة مع Mac أو PC ما يلي:
macOS Catalina 10.15 أو إصدار أحدث من خلال Finder
macOS El Capitan 10.11.6 إلى macOS Mojave 10.14.6 من خلال iTunes 12.8 أو إصدار أحدث
Windows 7 أو إصدار أحدث من خلال iTunes 12.10.10 أو إصدار أحدث (يمكن تنزيله مجاناً من itunes.com/download)
26 - المتطلبات البيئية
درجة الحرارة المحيطة أثناء التشغيل:
من 0° إلى 35° م (من 32° إلى 95° ف)
درجة الحرارة أثناء عدم التشغيل:
من -20° إلى 45° م (من -4° إلى 113° ف)
الرطوبة النسبية:
من 5% إلى 95% من دون تكثيف
الارتفاع عن مستوى سطح البحر أثناء التشغيل:
تم الاختبار لغاية 3,000 متر (10,000 قدم)
27 - محتويات العلبة
iPhone بنظام iOS 15
كابل توصيل USB-C إلى Lightning
وثائق ومستندات
28 - الأسعار
سعر أيفون 13 برو - يبدأ من 999 دولار أمريكي لنسخة 128 جيجا وبسعر 1099 دولار لنسخة 256 جيجا وبسعر 1299 دولار لنسخة 512 جيجا وبسعر 1499 دولار لنسخة 1 تيرا بايت.
سعر أيفون 13 برو ماكس - يبدأ من 1099 دولار أمريكي لنسخة 128 جيجا وبسعر 1199 دولار لنسخة 256 جيجا وبسعر 1399 دولار لنسخة 512 جيجا وبسعر 1599 ولار لنسخة 1 تيرا بايت.