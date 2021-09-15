لغز «فيلا التجمع».. الأمن يعثر بداخلها على ترسانة أسلحة وسبائك ذهبية ومتحف آثار

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اعترف قائد التشكيل العصابى المضبوط بالتجمع أنه كون تشكيل من 6 اشخاص ،قاموا بالنصب على راغبى تجارة الاثار والعملة والاسلحة والمصوغات الذهبية، وأنه نجح في النصب على الكثير من المواطنين إلى ان تم ضبطه بمعرفة مباحث الاموال العامة بالقاهرة .

تمكن ضباط مباحث الأموال العامة بمديرية امن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص، تبين من التحريات ان له معلومات جنائية وانه يقيم بمنطقة الزاوية الحمراء، وله محل سكن آخر بالتجمع الأول داخل فيلا مستاجرة .

أضافت التحريات انه قام بانتحال صفة شخص آخر، واشترك مع 6 أشخاص، 3 منهم مسجلين خطر وقاموا معا بتكوين تشكيل عصابي تخصص في النصب على راغبى شراء الآثار الفرعونية بعد إستدراجهم إلى إحدى الفيلات بالتجمع الأول.

كشفت التحريات ان المتهم قام باستئجار الفيلا لعرض التماثيل الفرعونية المقلدة الموجودة بداخلها وكميات من العملات المقلدة على المواطنين لاقناعهم بتجارته في الاثار ،تم استهداف الفيلا وأمكن ضبطهم.

وعثر داخل الفيلا على «بطاقتى رقم قومى ورخصة قيادة باسم أحد الأشخاص ومثبت عليها صورة المتهم الاول ،مزورين – كارنيهين مزورين باسم أحد الأشخاص منسوب صدورهما لجهات حكومية ودولية – مجموعة من الأوراق خالية البيانات منسوب صدروها لإحدى الجهات الحكومية – جواز سفر مزور منسوب صدروه إلى إحدى الدول بإسم أحد الأشخاص ومثبت عليه صورة المتهم – جهاز لاب توب مزود بطابعة وماسح ضوئى يستخدمهم المتهم في تزوير المحررات المشار إليها»

وباستكمال تفتيش الفيلا عثر على ترسانة اسلحة وسبائك ذهبية عبارة عن «(2 طبنجة غير مرخصة – عدد من الطلقات من ذات العيار – 3 طبنجات صوت بكل طبنجة خرينة تحوى عدد 5 طلقات من ذات العيار – 2 جهاز لاسلكى خاص بأفراد حراسة المتهم – كمية من مخدر الشابو»الآيس«بقصد الإتجار – مجموعة كبيرة من التماثيل والقطع مختلفة الأشكال والأحجام يشتبه في أثريتها – 104 سبيكة ذهبية»

،تحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.