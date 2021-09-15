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تدريب متطوعى الهلال ومقدمي الخدمة الصحية الأولية بشمال سيناء

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تدريب متطوعى الهلال ومقدمي الخدمة الصحية الأولية بشمال سيناء تدريب متطوعى الهلال ومقدمي الخدمة الصحية الأولية بشمال سيناء

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بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف » ومديرية الصحة بشمال سيناء، وبتمويل من اليابانية، نفذ الهلال الأحمر المصرى حزمة من التدريبات لمتطوعى الهلال الأحمر المصرى بمحافظة شمال سيناء ومقدمى الرعاية الصحية الأولية بالوحدات الصحية بشمال سيناء، وذلك في إطار تنفيذ أنشطة مشروع بيئة آمنة ومحفزة للأطفال والنساء بسيناء.

وأكد الدكتور مصطفى المالح رئيس مجلس ادارة فرع جمعية الهلال الأحمر المصرى بشمال سيناء في بيان أن التدريبات تهدف إلى رفع كفاءة مقدمى الرعاية في برنامجى إدارة الحالة والتربية الوالدية الإيجابية، واعداد ميسرى الخدمات الصحة النفسية والدعم النفسى الاجتماعى وبرنامج حماية الأطفال، وذلك لاستكمال الأنشطة المنفذة بنوادى الأسرة بعد ضم عدد 11 وحدة صحية بشمال سيناء ليصبح عدد نوادى الأسرة بشمال سيناء 23 وحدة صحية موزعة على مدن العريش وبئر العبد والشيخ زويد والحسنة ونخل.

وأشار إلى أن الهلال الأحمر المصرى يسعى إلى توفير الخدمة والرعاية الصحية الشاملة لكافة المستفيدين بتوفير مثقفين صحيين لبرنامج التربية الوالديه الايجابية وبرنامج إدارة الحالة وميسرين للصحة النفسية والدعم النفسى الاجتماعى وحماية الأطفال، بالاضافة إلى الخدمات الصحية والرعاية الأولية المقدمة بالوحدات المستهدفة.

المصرى اليوم

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