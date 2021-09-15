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تنمية مهارات معلمي ومعلمات اللغة الفرنسية بشمال سيناء

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تنمية مهارات معلمي ومعلمات اللغة الفرنسية بشمال سيناء تنمية مهارات معلمي ومعلمات اللغة الفرنسية بشمال سيناء

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نظم توجيه عام اللغة الفرنسية بشمال سيناء، برنامجا تدريبيا لتنمية مهارات معلمي ومعلمات اللغة الفرنسية، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وحمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أن البرنامج تم من خلال عمل مجموعة من التطبيقات الحديثة، وذلك لمتابعة التطورات التكنولوجية الحديثة تحت إشراف توجية عام اللغة الفرنسية، بحضور هانم محمد الموجه العام وعدد ٢٦ معلما ومعلمة للغة الفرنسية.

قام بتنفيذ التدريب أكمل النجار منسق المحافظة بحضور، حسام السيد، ومحمد إسماعيل موجهي اللغة الفرنسية، وقد تم تكريم بعض المعلمين المتميزين.

وسبق لتوجيه اللغة الإنجليزية تنفيذ مبادرة لتنمية مهارات معلمي ومعلمات بالمدارس لجميع المراحل، الابتدائية والاعدادية والثانوية على مستوى المحافظة.

المصرى اليوم

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