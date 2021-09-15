حكومة العراق تدرس عقودا لمد أنبوب النفط إلى الأردن

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جى بي سي نيوز :- كشف السفير العراقي لدى الأردن حيدر العذاري، الثلاثاء، عن بدء خطوات فعلية للربط الكهربائي.

وقال العذاري، إن “الربط الكهربائي وبعد أن تم توقيع الاتفاقية من قبل الجانبين الأردني والعراقي، في بغداد، بدأت خطوات عملية وفعلية بشأن الربط لتجهيز نقل الكهرباء الأردنية إلى العراق”.

وأشار العذاري إلى “خطوات عملية في مجال مد أنبوب النفط البصرة – العقبة، والحكومة العراقية تسلمت عقوداً مقدمة من الشركات، وفي طور دراستها حاليا”.

ونوه السفير العراقي بـ “أننا كنا نأمل تسهيل إجراءات منح تأشيرات الدخول للعراقيين”، مستدركاً بالقول إن “الخطوط الملكية الأردنية أعلنت قريباً عن تسهيل دخول المرضى العراقيين لأغراض العلاج إلى الأردن من خلال منحهم تأشيرات الدخول في المطار بشروط جرى الإعلان عنها، كما أعطى الأردن توجيهات لسفارته في بغداد لحصر قائمة برجال الأعمال والمستثمرين العراقيين الراغبين بزيارة الأردن لمنحهم تأشيرات دخول متعددة”.

وقال إن “حجم التبادل التجاري خلال 11 شهراً الأخيرة من عام 2020 كان بحدود 448 مليون دينار أردني”، مشيراً إلى “نية لتوسيع حجم التبادل التجاري خصوصاً بعد السماح لسائقي الشاحنات الأردنية والعراقية بنقل البضائع door to door بعد ما كانت back to back بسبب جائحة كورونا”.

ويسمح نظام “door to door” بدخول الشاحنة الأردنية للأراضي العراقية، ودخول الشاحنة العراقية إلى الأراضي الأردنية، فيما يسمح نظام الـ “back to back” بدخول الشاحنة الأردنية والعراقية إلى ساحة على الحدود بين البلدين مخصصة للتبادل التجاري وبعدها يجري نقل البضائع بين الشاحنات في تلك الساحة.(واع)