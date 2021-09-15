إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة بشمال سيناء

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أصيب 7 أشخاص بإصابات متنوعة في حادث انقلاب سيارة ، اليوم، أثناء سيرها على الطريق الدولي بشمال سيناء، وتم نقلهم للمستشفى للعلاج.

تلقت الأجهزة الأمنية بشمال سيناء إخطارًا بانقلاب سيارة أثناء سيرها على طريق «العريش/ القنطرة شرق» أمام قرية المزار غرب مدينة العريش، نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق.

أسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص من أسرة واحدة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسد، وتم نقلهم إلى مستشفى العريش العام بسيارات الاسعاف التر هرعت لموقع الحادث، لتلقي العلاج اللازم، وأخطرت الجهات المعنية بالحادث.