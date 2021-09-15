أخبار عاجلة

أمطار غزيرة على عسير.. والأرصاد: تؤدي إلى جريان السيول -
أكثر من 1400 جولة تضبط 93 مخالفة للتدابير الاحترازية في الشرقية -
"الأمن السيبراني" يُصدر تحذيراً عالي الخطورة جداً بخصوص تحديث Apple -
«بيت الشعر» بالأقصر ينظم لقاء حول التجربة الشعرية للشاعر محمد الشحات -
إقامة ٦ مشروعات تنموية في ٤ مراكز بالشرقية بتكلفة ٣٤ مليون جنيه -
تعيين هدى المغربي سكرتيرًا مساعدًا لمحافظة الأقصر -
ختام فعاليات دورة تدريب الأئمة بجامعة جنوب الوادي -
سر بدلة الرقاصة المقتولة التي جلبت الحظ لتحية كاريوكا -
رئاسة الجمهورية تنعي المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة الأسبق -
٤ مدارس جديدة تحصل على الجودة بالبحر الأحمر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. فيديو اليوم السابع

شوف أغلى صبارة في مصر ب300 ألف جنيه وعمرها 150 سنة..????????مش الصبارة الراقصة

Print
مواضيع متعلقة
بطل من نوع خاص..المشير طنطاوي واجه شارون فى حرب اكتوبر وأذل قوات العدو وقاد سفينة الوطن بعد يناير

بطل من نوع خاص..المشير طنطاوي واجه شارون فى حرب اكتوبر وأذل قوات العدو وقاد سفينة الوطن بعد يناير

سر بدلة الرقاصة المقتولة التي جلبت الحظ لتحية كاريوكا

سر بدلة الرقاصة المقتولة التي جلبت الحظ لتحية كاريوكا

رئاسة الجمهورية تنعي المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة الأسبق

رئاسة الجمهورية تنعي المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة الأسبق

موظفة سفريات نصبت على كريستيانو رونالدو اعرف حيلتها العجيبة

موظفة سفريات نصبت على كريستيانو رونالدو اعرف حيلتها العجيبة