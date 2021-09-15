أخبار عاجلة

أمطار غزيرة على عسير.. والأرصاد: تؤدي إلى جريان السيول -
أكثر من 1400 جولة تضبط 93 مخالفة للتدابير الاحترازية في الشرقية -
"الأمن السيبراني" يُصدر تحذيراً عالي الخطورة جداً بخصوص تحديث Apple -
«بيت الشعر» بالأقصر ينظم لقاء حول التجربة الشعرية للشاعر محمد الشحات -
إقامة ٦ مشروعات تنموية في ٤ مراكز بالشرقية بتكلفة ٣٤ مليون جنيه -
تعيين هدى المغربي سكرتيرًا مساعدًا لمحافظة الأقصر -
ختام فعاليات دورة تدريب الأئمة بجامعة جنوب الوادي -
سر بدلة الرقاصة المقتولة التي جلبت الحظ لتحية كاريوكا -
رئاسة الجمهورية تنعي المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة الأسبق -
٤ مدارس جديدة تحصل على الجودة بالبحر الأحمر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. فيديو اليوم السابع

عنوان للتحدى.. إسراء فقدت بصرها وتحضر للماجستير فى اللغة العربية

Print
مواضيع متعلقة
سر بدلة الرقاصة المقتولة التي جلبت الحظ لتحية كاريوكا

سر بدلة الرقاصة المقتولة التي جلبت الحظ لتحية كاريوكا

رئاسة الجمهورية تنعي المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة الأسبق

رئاسة الجمهورية تنعي المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة الأسبق

موظفة سفريات نصبت على كريستيانو رونالدو اعرف حيلتها العجيبة

موظفة سفريات نصبت على كريستيانو رونالدو اعرف حيلتها العجيبة

الحصة بـ20 جنيها التعليم تستعين بحملة المؤهلات العليا التربوية لسد العجز بالمدارس

الحصة بـ20 جنيها التعليم تستعين بحملة المؤهلات العليا التربوية لسد العجز بالمدارس