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أمطار غزيرة على عسير.. والأرصاد: تؤدي إلى جريان السيول
-
الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 10:53 صباحاً
أكثر من 1400 جولة تضبط 93 مخالفة للتدابير الاحترازية في الشرقية
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الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 10:53 صباحاً
"الأمن السيبراني" يُصدر تحذيراً عالي الخطورة جداً بخصوص تحديث Apple
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الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 10:53 صباحاً
«بيت الشعر» بالأقصر ينظم لقاء حول التجربة الشعرية للشاعر محمد الشحات
-
الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 10:47 صباحاً
إقامة ٦ مشروعات تنموية في ٤ مراكز بالشرقية بتكلفة ٣٤ مليون جنيه
-
الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 10:47 صباحاً
تعيين هدى المغربي سكرتيرًا مساعدًا لمحافظة الأقصر
-
الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 10:47 صباحاً
ختام فعاليات دورة تدريب الأئمة بجامعة جنوب الوادي
-
الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 10:47 صباحاً
سر بدلة الرقاصة المقتولة التي جلبت الحظ لتحية كاريوكا
-
الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 10:38 صباحاً
رئاسة الجمهورية تنعي المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة الأسبق
-
الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 10:38 صباحاً
٤ مدارس جديدة تحصل على الجودة بالبحر الأحمر
-
الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 10:33 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
سيدة الظلام باكية????.. مشوفتش النور من ٢٠ سنة وعايشة لوحدى على شمعة????️ طول حياتى
فيديو
فيديو اليوم السابع
الأربعاء 15 سبتمبر 2021 09:01 صباحاً
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