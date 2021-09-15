القبض على حداد لقيامه بتصنيع أبراج ضغط الكهرباء غير مطابقة للمواصفات في المنيا

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كدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة الكهرباء قيام (صاحب ورشة حداده – مقيم بالمنيا) بتصنيع (أبراج الضغط المتوسط ووكذا محولات الجهد المنخفض والمهمات الكهربائية «العوازل وسكاكين فصل التيار» دون ترخيص وغير مطابقة للمواصفات وبيعها للمواطنين مما يؤدى إلى الإضرار بشبكة الكهرباء العامة وزيادة نسبة الفاقد في الطاقة والإضرار بالإقتصاد القومى للبلاد.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن المنيا والجهات المختصة، تم إستهداف الورشة في ببنى مزار بالمنيا، وتم ضبط المتهم، وتم 28 برج جهد متوسط كامل التصنيع وكمية كبيرة من الزوايا الحديدية والكمر مختلفة الأطوال والأحجام معدة لتصنيع حوالى 12 برج جهد متوسط و2 لوحة جهد منخفض و51 حامل لعزل تيار الجهد المتوسط وسكينة ثلاثية تستخدم لفصل وتشغيل المحولات و2 صاروخ «ديسك» و4 ترانس لحام و1 مثقاب وكمية من دهان البرايمر، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات والضبط، أقر بإدارته الورشة الخاصة به لتصنيع أبراج الجهد المتوسط لبيعها للمواطنين مقابل مبالغ مالية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.