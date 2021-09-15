أمطار على 5 محافظات خلال توقعات الطقس اليوم .. وانخفاض درجات الحرارة غدًا

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار على خمس محافظات خلال تقرير حالة الطقس اليوم، وتنخفض درجات الحرارة على القاهرة والإسكندرية.

ويتوقع أقل درجة حرارة للعظمي اليوم 28 درجة في الإسكندرية ومطروح وكاترين، وتكون درجة الحرارة العظمي الأعلي في مصر اليوم 39 درجة في أسوان وإدفو وأبوسمبل.

تسقط الأمطار الخفيفة والمتوسطة على خمس محافظات في شمال البلاد حسب توقعات الأرصاد الجوية وهي الإسكندرية والبحيرة ودمياط وكفر الشيخ والعريش في شمال سيناء.

وتنشط الرياح خلال توقعات الطقس اليوم على جنوب سيناء والسواحل الغربية وتكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب مصر.

تتطابق حالة البحرين الأحمر والمتوسط اليوم وتتروح بين المضطربة والمعتدلة، وارتفاع الموج بين 2 و2.5 مترًا والرياح شمالية غربية.

ويكون الطقس المتوقع في القاهرة الكبري وشمال الصعيد والوجه البحري وجنوب سيناء حارا رطبا.

ويتوقع أن يكون في السواحل الشمالية معتدل الحرارة رطبا، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

ويكون الطقس خلال الليل معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ولطيف شمالاً حتى القاهرة الكبري.

درجات الحرارة في مصر اليوم الأربعاء 15-9-2021

يستمر انخفاض درجات الحرارة في مصر اليوم عن درجات الحرارة السائدة أمس على أغلب أنحاء مصر.

وتنخفض درجة الحرارة العظمي في القاهرة إلى 31 بدلاً من 34 أمس، وكما تنخفض الصغري من 24 إلي22 درجة، وكذلك المحسوسة تنخفض من 36 إلى 33 درجة.

وتنخفض درجة الحرارة في الإسكندرية العظمي من 30 إلى 28 درجة، والصغري من 24 إلى 23 درجة، والمحسوسة من 33 إلى 31 درجة.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة اليوم كما يلي: أبوسمبل 39-25، قنا 37-24، أسوان 39-25 درجة.

ويتوقع أن تكون في سوهاج 36-24،، حلايب 34-28، الوادي الجديد 37-25 درجة.

وتكون في بني سويف 33-23، المنيا 33-24، شلاتين 38-29، الفيوم 33-24 درجة.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة في طنطا 31-22، مطروح 28-22، طابا 34-22، الطور 34-25، رفح 29-22 درجة.

وتكون في أسيوط 33-23، الأقصر 38-25، إدفو 39-25، سيوة 31-22 درجة.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة في السلوم 29-22، بورسعيد 30-24، دمياط 28-22 درجة.

ويتوقع أن تكون في المنصورة 31-22، العريش 29-23، الغردقة 37-27، شبين الكوم 31-22 درجة.

وتكون في شرم الشيخ 36-28، بلطيم 30-24، الإسماعيلية 32-22، دمنهور 31-22، السويس 32-23 درجة.

توقعات الطقس اليوم فى مصر الأربعاء 14-9-2021

حالة الطقس غدًا الخميس 16-9-2021

تشير توقعات حالة الطقس غدًا الخميس إلى ارتفاع درجات الحرارة على القاهرة السواحل الشمالية، وانخفاضها على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتنحصر فرص سقوط الأمطار خفيفة غدًا على السواحل الشماليةعلى فترات متقطعة.

ويستمر نشاط الرياح وظهور السحب المنخفضة في الصباح على القاهرة والإسكندرية والوجه البحري، ويستمر ارتفاع أمواج البحر المتوسط بين بين 2 و2.5 مترًا.

وتكون توقعات متوسطات درجات الحرارة للعظمي والمحسوسة في مصر غدًا كما يلي:

القاهرة والوجه البحري: ترتفع العظمي من 31 إلى 32 درجة، كما ترتفع المحسوسة من 33 إلى 34 درجة.

السواحل الشمالية: ترتفع العظمي من 28 إلى 29، والمحسوسة من 31 إلى 32 درجة.

جنوب سيناء: تنخفض العظمي من 36 إلى 35 درجة، والمحسوسة من 29 إلى 38 درجة.

شمال الصعيد: تظل درجات الحرارة مستقرة عند 33 للعظمي و35 للمحسوسة.

جنوب الصعيد: يشهد انخفاضًا كبيرًا في درجات الحرارة وتنخفض العظمي من 39 إلى 36 درجة، والمحسوسة من 40 إلى 37 درجة.

توقعات أحوال الطقس والبحر ودرجات الحرارة حتى الإثنين 20-9-2021

يمكن الاطلاع على تقارير مفصلة عن أحوال الطقس خلال 6 أيام على موقع هيئة الأرصاد ومعرفة الطقس في موقعك حتى يوم الإثنين المقبل من خلال رابط تقرير تقرير حالة الطقس في مصر خلال 6 أيام.

ويمكن من خلال الرابط التالي معرفة توقعات حالة البحر المتوسط في 3 أيام.

وتستطيع عبر الرابط التالي الاطلاع على تنبوءات حالة البحر الأحمر في 3 أيام.