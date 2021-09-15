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كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» يتضمن إصطدام دراجة نارية بطفلة وسيدة بأحد الشوارع بالغربية.

قالت الداخلية في بيان اليوم الاربعاء: «في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» يتضمن إصطدام دراجة نارية بطفلة وسيدة برفقتها بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية» .

وأضافت: «بالفحص تبين إصطدام دراجة نارية «مجهولة»بـ (ربة منزل،بالغربية) وبرفقتها ( نجلة شقيقتها – 3 سنوات، ) وبسؤال السيدة أقرت بحدوث الواقعة ورفضت توقيع الكشف الطبى على نجلة شقيقتها، ولم ترغب في إتهام أي أشخاص بعد أن إطمأنت على الطفلة، وبسؤال والدة الطفلة ( ربة منزل) قررت أنها علمت بالواقعة عقب حدوثها وأيدت ما جاء بأقوال شقيقتها، ولم ترغب في إستكمال الإجراءات أو توجيه الإتهام لأحد بإرتكاب الواقعة» .

وتابعت: «بتكثيف الجهود تم تحديد وضبط قائد الدراجة النارية مرتكب الواقعة وتبين أنه (صاحب محل) وبمواجهته قرر أنه حال سيره بالدراجة النارية قيادته إصطدم بالطفلة وخالتها دون قصد، وأنه إنصرف من مكان الواقعة بعد أن إعتذر لهما وأطمأن عليهما، كما أضاف بأن الدارجة النارية ملك أحد العمال الذين يعملون بالمحل الذي يمتلكه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية» .