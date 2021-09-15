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محافظة المنوفية تنتهي من تطعيم 1300 عامل نظافة ضد فيروس B

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محافظة المنوفية تنتهي من تطعيم 1300 عامل نظافة ضد فيروس B محافظة المنوفية تنتهي من تطعيم 1300 عامل نظافة ضد فيروس B

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أطلق اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، مبادرة هي الأولى من نوعها لتطعيم عمال منظومة النظافة بجميع الوحدات المحلية والقروية بنطاق المحافظة ضد فيروس الإلتهاب الكبدى ( B ) لتعاملهم مع المخلفات مما يتطلب تطعيمهم وتوفير الحماية اللازمة كونهم أكثر عرضة للإصابة بالفيروس.

وأشار المحافظ إلى أن المبادرة تستهدف تطعيم أكثر من 1300 عامل نظافة باعتبارهم أهم عنصر في المنظومة حفاظا على صحتهم وسلامتهم، تأتي تلك المبادرة حرصاً وإهتماماً من المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة لهم تقديرا لجهودهم المبذولة في الحفاظ على الشكل الحضارى والجمالى بشتى أرجاء المحافظة.

من جانبه صرح الدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أنه تم إنشاء مكتب للتطعيم ضد فيروس B بميت خاقان بشبين الكوم تحت إشراف الدكتورة مروة قطب مديرة إدارة مكافحة الفيروسات الكبدية بالمديرية، ويخدم هذا المكتب جميع الفئات العمرية للمواطنين، ومن الفئات الأكثر عرضه للإصابة بالالتهاب الكبدي الفيروسي B عمال النظافة بالمجالس المحلية نتيجة طبيعة عملهم بالشوارع ومصانع تدوير القمامة ومقالب القمامة وتم بالفعل تطعيم الجرعة الأولي والثانية وجاري استكمال الجرعة الثالثة.

وأضاف جودة أنه تم دعم المبادرة بمبلغ 215 ألف جنيه كدعم مالى من المحافظة لتوفير التطعيمات اللازمة للمبادرة لضمان نجاحها وتحقيق المستهدف منها.

المصرى اليوم

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