اليوم الأربعاء .. مطار الغردقة يستقبل أول رحلة لشركة ايرو كايرو قادمة من موسكو

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كشفت مصادر ملاحية بمطار الغردقة الدولي، عن استقبال المطار اليوم الأربغاء لأول رحلة طيران منتظم تنظمه شركة اير كايرو لنقل السائحين الروس بين موسكو والغردقة، وسيتم تنظيم احتفالية لاستقبال السائحين فور وصولهم للمطار.

وقال عدد من مسؤولي شركات السياحة العاملة في السوق السياحي الروسي إن هناك زيادة في عدد الرحلات الجوية الروسية لمطاري الغردقة وشرم الشيخ بداية من ٢١ سبتمبر الجاري بعد قرارات لجنة مكافحة كورونا في روسيا، وذلك من 15 إلى 25 رحلة أسبوعياً على كل مسار، مشيرين إلى أنه بالنسبة للمغادرين من المناطق الروسية يوجد الآن 53 مدينة، يُسمح برحلات دولية منها، من 21 سبتمبر كما أنه تمت إضافة بسكوف وماغادان ومورمانسك وتشيتا.