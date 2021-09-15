شادي محمد: احتفالية الأهلي ليس لها علاقة بالانتخابات .. ومين يقدر على «الخطيب»

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أكد شادي محمد نجم الأهلي السابق، أن احتفالية تدشين النجمة العاشرة ليس لها أي علاقة بانتخابات القلعة الحمراء المقبلة.

وقال شادي في حواره مع برنامج «البريمو»، مع محمد فاروق، المذاع على قناة «TEN»: «أى شخص يخوض الانتخابات ضد الخطيب سيخسر بكل تأكيد لأن الأمور ستكون صعبة للغاية بسبب الإنجازات الحافلة التي حققها محمود الخطيب ومين يقدر على الخطيب في انتخابات الأهلي».

وأضاف: «هناك أشخاص لم يحصلوا على مناصب داخل النادى الأهلى خلال الفترة الماضية فأصبحوا لا يتقبلوا مجلس الإدارة الحالى وهذا أمر خاطيء».