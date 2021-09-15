الاتحاد السكندري يحسم صفقة عبد المنصف

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نجح مسؤولو نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، في حسم التعاقد مع محمد عبدالمنصف حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وشهدت الساعات الماضية دخول مسؤولي زعيم الثغر في مفاوضات مكثفة مع نادي وادي دجلة من أجل حسم صفقة عبدالمنصف، في الفترة الجارية.

وتوصل النادي السكندري، لاتفاق مع إدارة نادي وادي دجلة، للحصول على خدمات محمد عبدالمنصف، بشكل نهائي خلال الميركاتو الصيفي الجاري، حيث من المنتظر أن يتم الاعلان عن الصفقة بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة.

ويرغب الاتحاد السكندري في التعاقد مع حارس وادي دجلة، بناء على طلب حسام حسن، المدير الفني لتعويض العجز الذي يعاني منه الفريق مركز حراسة المرمى، خاصة بعد الاستقرار على رحيل عماد السيد، وبيعه لأي من أندية الدوري الممتاز.

يذكر أن الاتحاد السكندري دعم صفوفه خلال الميركاتو الصيفي حتى الآن بالتعاقد مع كل من محمد عبدالسلام، مدافع الزمالك، نادر رمضان، لاعب خط وسط الإسماعيلي، أحمد يحيى، حارس الإنتاج الحربي، مصطفى عفروتو، ظهير أيمن الحمام المطروحي، الغاني ساليفو مورو، أحمد عادل ميسي، جناح نادي مصر المقاصة، والمهاجم الأنجولي مابولولو والغاني بنجامين بواتنج واليوركيني سعيدو سيمبوريه، لاعب خط وسط المصري البورسعيدي ومحمد مجدي مدافع البنك الأهلي.