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نجم بيراميدز يكشف حقيقة توقيعه للزمالك

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نجم بيراميدز يكشف حقيقة توقيعه للزمالك نجم بيراميدز يكشف حقيقة توقيعه للزمالك

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كشف ناصر منسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، حقيقة مفاوضاته مع نادي خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه يترك جميع الأمور للنادي.

وأضاف ناصر منسي في تصريحات تلفزيونية :«يتبقى في عقدي موسم مع بيراميدز، ولم أوقع لنادي الزمالك، وأيضًا لم يتفاوض معي أي مسؤول بالزمالك».

وتابع: «بيراميدز يملك مهاجمين على أعلى مستوى في الفترة الحالية، والمنافسة ستكون شرسة من أجل اللعب بشكل أساسي».

يذكر أن المهاجم صاحب الـ 24 عامًا عاد لصفوف بيراميدز بنهاية الموسم المنقضي، بعد انتهاء إعارته مع نادي طلائع الجيش.

المصرى اليوم

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