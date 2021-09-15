ضبط المتهمة بطعن والدها بسلاح أبيض في قنا (تفاصيل)

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ضبطت الأجهزة الأمنية بقنا المتهمة بطعن والدها بسلاح أبيض بمركز قوص.

كان اللواء مسعد أبوسكين مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا، بإصابة حساني حسين خليل، 65عاما، بطعنة نافذة في البطن، على يد نجلته، بقرية حجازة في مركز قوص.

تم نقل المصاب إلى مستشفى قوص المركزي، ومنه تم تحويله إلى مستشفى قنا العام، لخطورة حالته، ولتلقي العلاج اللازم.

وكشفت تحريات المباحث، برئاسة الرائد محمد الملقب، رئيس مباحث قوص، أن ابنة المجني عليه، كانت تمر بحالة سيئة، خاصة بعد طلاقها، وبدأت مشادات بينها وبين والدها، تطورت في الآونة الأخيرة، بعد مرورها بحالة نفسية، أفقدتها السيطرة على نفسها، وفي المرة الأخيرة طعنت والدها بسلاح أبيض، وتم ضبطها، ووتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.